Çağatay’a şok

UZUN süre Rumeli Hisarı'nda Boğaz manzaralı evde oturan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz sene Zekeriyaköy'e taşınmıştı. Burada lüks bir site içerisinde bulunan bir villada oturan Ulusoy'a ev sahibi çıkması için ihtarname çekti. Avukat olan ev sahibi Çağatay Ulusoy'a yılbaşına kadar süre tanırken, yakışıklı oyuncu da şimdiden yine aynı bölgeden ev arayışına girmiş.

Fakat pandemi yüzünden hem kiralar uçmuş hem de kiralık villa bulmakta zorluk çekiyormuş. Şu an aylık 16 bin TL kira ödeyen Çağatay Ulusoy, uygun ev bulmak için emlakçılara haber salmış…





EVLİLİĞE İLK ADIM

OYUNCU Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evlilik yolunda ilk adımları attılar. İlişkilerinde 2. yılı devirmeye hazırlanan Kural ile Çelik, ailelerini bir araya getirerek tanıştırmışlar. Tabii yemekte çiftin birliktelikleri ve nasıl bir yol izleneceği konuşulmuş. Pandemi dolayısıyla düğün yapamayacak olan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, aile arasında sade bir tören ile nişan yüzüklerini takacaklar; düğün için ise 2021 yazını bekleyeceklermiş. Her şeyi gelenek ve göreneklere uygun şekilde yapacak olan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'i hem isteyecek hem de söz ile nişan bir arada olacakmış… Oyunculuğu kadar efendi kişiliği ile dikkat çeken Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik çiftine şimdiden mutluluklar diliyorum…



BİR DİZİ REKLAM

AYNI dizide oynamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in dizi yayınlandığı andan itibaren hep aşk haberleri gündeme gelmeye başlamıştı. "Birlikteler mi ya da sadece arkadaşlar mı?" sorusu, magazin dünyasının gündeminden düşmez oldu. Hatta dizinin başlaması ile birlikte Hande Erçel, evlilik hazırlığı yaptığı ve aynı evde yaşadığı sevgilisi popçu Murat Dalkılıç'tan ayrılmış; bu ayrılığın bile Kerem Bürsin yüzünden olduğu iddaa edilmişti. Geçtiğimiz gün Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i, Etiler taraflarında BMW marka bir aracın içinde gördüm. Direksiyon başında Kerem Bürsin, yanında da Hande Erçel vardı. Müziğin sesini açmışlar; oynaya oynaya gidiyorlardı.

Kendileri birlikte olmadıklarını söyledikleri için bu konuda yorum yapmayacağım ama bir dönem Demet Özdemir ile Can Yaman'ın dizisi de reyting rekorları kırmış ve dizi boyunca aşk haberleri gündeme gelmişti. Dizi bitince aşk haberlerini bırakın, arkadaşlıkları dahi kalmadı Demet Özdemir ile Can Yaman'ın… Bakalım Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, bu arkadaşları dizi sonrasına da taşınacak mı? Ya da Can Yaman ile Demet Özdemir gibi düşman mı olacaklar… Bekleyip göreceğiz…