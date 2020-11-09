Corona kaçışı

Geçtiğimiz sene Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (COVID-19) belası ülkemizde tekrardan yayılmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek için birçok tedbir alınsa da bu lanet virüsten bir türlü kurtulamıyoruz.

Tabi böyle olunca da şehirlerde yaşayan ve durumu elverişli olan birçok kişi, geçici süreliğine kırsal yerlere göç etti. Sanat dünyası da yazlıkları olanlar bu duruma ayak uydurup Ege ve Akdeniz'e yerleşti. Gerekmedikçe de şehirlere inmiyorlar. Özellikle İstanbul'dan uzak durmaya çalışan ünlü isimler buradan sırayla ayrılmaya başladı.

Bodrum'a daha önce yerleşen Hakan Altun gibi şarkıcı Tan da buradan bir ev alıp pandemi sürecini atlatmaya çalışan isimlerden. Seda Sayan ve Bülent Ersoy da şimdilerde Bodrum'daki yazlıklarına yerleşen ünlülerden. Bu arada minik serçe Sezen Aksu da İzmir Karaburun'daki evine yerleşmiş. Yani anlayacağınız sanat camiası Ege ve Akdeniz'deki yazlıklarına giderek Coronavirüs'ten bir nevi olsa da korunmaya çalışıyorlar…

HEDİYELERİ GÖNDERDİ

Aşklarıyla magazin dünyasına damga vuran Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'dan kötü haber gelmiş ve ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İlk Atina sokaklarında görüntülenen ve daha sonra ilişkilerini göz önünde yaşayan Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitmesinin nedenini çokça merak ettim ve ufak bir araştırma yaptım.

Duyduğuma göre Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya son dönemlerde birbirlerini çok yıpratmışlar ve konuşarak ayrılık kararı almışlar.

Yani öyle büyük kavga ya da başka bir kadın yüzünden ayrılık yaşanmamış. Bu arada Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın aldığı bazı hediyeleri de şoförü ile geri göndermiş. Hani öyle pahalı hediyeler değilmiş. İncik, boncuk tarzındaki ufak hediyeler… Anlaşılan Serenay Sarıkaya, yeni hayatında eski sevgilisinden bir hatıra kalmasını istememiş…

MİAMİ TESELLİSİ

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Amerika'ya geri döndü.

Son dönemde magazin gündemini çokça meşgul eden Şevval Şahin, verdikleri gizli partilerin yanı sıra katıldığı bir televizyon programında sorulara verdiği ya da veremediği cevaplar yüzünden Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu durumdan ve yapılan eleştirilerden dolayı ağlama krizine giren Şevval Şahin'i, sevgilisi tekrardan Miami'ye götürdü. Miami'ye gider gitmez yakın arkadaşı Şeyma Subaşı ile buluşan Şahin, burada da bir partiye katıldı. İki sıkı dost, sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bu arada Şevval Şahin ile Yiğit Marcus, yaz dönemine kadar Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyormuş.