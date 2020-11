Koluna servet taktı

ÜNLÜ şarkıcı Berkay'ın arabalara olan takıntısını bilmeyen yoktur.

En son 2 milyon liraya Porsche Taycan 4s alan ünlü şarkıcı, bir kez daha hem kendisini hem de eşini ödüllendirip saat almış. Audemars Piquet ve Rolex marka saat alan Berkay, iki saat için 70 bin dolar yani yaklaşık 550 bin lira gibi bir rakam ödemiş. Son zamanlarda araba ve saat yatırımları dikkat çeken Berkay, daha önce de birçok lüks araç almış ve satmıştı. Bu arada bir dönem Demet Akalın'ın hediye ettiği saat yüzünden ortalık karışmış Akalın ve Berkay kavga edip, dostluklarını bitirmişti. Duyduğuma göre de o olay sonrası Berkay, bir daha kimseden hediye almamaya yemin etmiş…

UYANIK ÜNLÜLER

CORONAVIRÜS yüzünden birçok kesim şehirlerden kırsal kesimlere, yazlığı olanlar yazlıklarına, ünlü isimler de bir bir müstakil evlere taşınmaya başladı. Daha önce Beykoz, Zekeriyaköy ve Tuzla taraflarında oturan bazı ünlü isimler (isimleri bende kalsın) kirada oturdukları evleri, başkalarına kiralamaya başlamış. Virüs yüzünden müstakil ev ve villa kiraları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bu artıştan faydalanmak isteyen çok ünlü birkaç isim kirada oturdukları evleri, kiraya verip para kazanmaya başlamış. Kendileri de ya yazlıklarına ya da ailesinin yanına taşınmış. Tabi bu durumdan mal sahiplerinin haberi yokmuş. Benden söylemesi.

SENDE Mİ ENES?

SOSYAL medya üzerinden kendisine yazan futbolcuları ifşa ederek tanınan Merve Taşkın, yine bir ifşada bulundu. Son günlerde Covid-19 önlemlerini hiçe sayan bazı kesimler evlerinde home party yapmaya başladılar.

Devletimiz her ne kadar uyarılarda bulunsa da bunun önlemini almak devletten çok bizlere düşüyor. Buna rağmen her gün yeni bir parti haberi ile uyanıyoruz. Geçtiğimiz cumartesi YouTuber Enes Batur, Beykoz Acarkent'teki villasında parti düzenledi. Birçok ünlü ismi davet eden Enes Batur'un partisini Merve Taşkın, ifşa ederek paylaştı.

Fenomen Taşkın, "Biz katılmıyoruz Covid'den dolayı ama umursamayanlara duyurulur" diye de not yazarak Instagram hesabından Enes Batur'un evi ile birlikte bir story paylaştı. Batur'un yaptığı yanlışı ifşa ederek alkışı hak eden Taşkın'ın, bu ifşayı yapmadan kendisinin de bir mekanda parti yaptığı ve arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlendiğini kendi attığı videolar ile görmüş olduk. Bu yaşananları görünce aklıma şu atasözümüz geldi; 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.'

GURURLUYUZ

Son zamanlarda yeme-içme sektöründe hızla büyüyen bir Türkiye var. Gaziantep, Adana, Hatay ve Mardin lezzetleri derken gastronomi de neredeyse dünyada tanınan bir ülke olduk. Nusret Gökçe'den sonra CZN Burak diye tanınan Burak Özdemir de Ortadoğu ve Balkanlar'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 23 yaşında olmasına rağmen yemek yaparken çektiği videoları YouTube'da yayınlayan Özdemir'in yayınları milyonlar izlenirken, Instagram hesabı ise 17 milyon 500 bini geçti.

Geçtiğimiz gün de Pakistan'a davet edilen CZN Burak, burada yeme-içme üzerine konferans vermiş.

Pakistan videosunu izledim ve gurur duydum. Pakistan'ın neredeyse tüm basını o gün onu çekmeye gelmiş.

Genç yaşına rağmen bu başarıya ulaşmak kimsenin harcı değil… Helal olsun diyorum.

Derici'nin yeni şarkısı 'Senin Hastan' iki günde 1 milyondan fazla dinlendi.

SEVİLEN şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yeni single'ı 'Senin Hastan'ı yayınladı.

Derici'nin yeni parçasının sözlerini Ayla Çelik ile Hakkı Yalçın yazdı.

YENI şarkısının heyecanını yaşayan Derici, önceki gün ise Coronavirüs testi yaptırdı. Pozitif çıkan şarkıcıya, hayranlarından 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, bu pozuyla sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncuya, "Çukurova'nın prensesisin" yorumları yağdı.

SIBEL Can, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

50 yaşındaki şarkıcı, kürek sporuna başladı.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde kürek çeken Can, "Bu ne fitlik" dedirtti.

FIKRET Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde gezintideydi.

Alışveriş turuna çıkan ikilinin siyah uyumu