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Fener’i baskı altına aldı

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

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ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 9 Aralık 2024

GALİP gelmek mutluluk verir.
Bazı galibiyetler uzun mesafeli yarışlarda çok değerli ve anlamlıdır. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştükten sonra maçı kazanması psikolojik açıdan unutulmayacak maçlar bölümüne yazılacaktır.
G.Saray, elde ettiği anlamlı galibiyetle zirvede puan farkını sadece 6'ya çıkarmadı, zirvedeki rakibini de baskı altına aldı. Okan Buruk'un 4'lü savunmaya yönelik kurduğu on bir başlangıcı etkiliydi. Ancak Metehan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan G.Saray'ın 3'lü savunmaya dönmesi Sivas'ın daha istekli olmasını sağladı. Başarının şartları arasında "İstemek, mücadele etmek, cesaretli olmak" önemli yer tutar.
Galatasaraylı oyuncuların sahada kazanma duygusuyla maça asılması önemli bir galibiyet getirdi. Barış iki kişilik oynadı, kalite kokan kritik bir gole imza attı. Barış'ın çalışkanlığı itici güç oldu.
Osimhen'in atletik gücüyle yarattığı penaltı sonrası gol olan vuruşunu hiçbir kaleci çıkaramazdı. Sanchez ikili pozisyonlarda dikkatliydi. Yunus, Sara ve sert darbelere maruz kalan Mertens pas dağıtımında başarılıydı.
Torreira yine orta alanda rakip atakları önledi ve kendisine ilk yarıda yapılan faul sonrası Sonko'nun ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Sallai sağ bekte elinden gelen mücadeleyi sergiledi. G.Saray, 85 dakika 10 kişi oynadığı maçı kazanarak büyük başarı elde etti, moral ve psikolojik olarak güçlendi.
NOT: Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları ekrana getirmemesini kınıyorum. Bir yorumcu olarak kritik pozisyonlardaki görüntüleri sadece Trio'ya vermeyi etik olarak doğru bulmuyorum.

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