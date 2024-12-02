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Dedikoducular utandınız mı?

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

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ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 2 Aralık 2024

EYÜPSPOR, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır.
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti.

2 NET GOL KAÇIRDILAR
İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski G.Saraylı Emre Akbaba gol yaptı! Oysa G.Saray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net gol kaçırdı. Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi.

BERKE KALEDE DEVLEŞTİ
Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı.
Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüp kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

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