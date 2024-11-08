LEVENT TÜZEMEN

Şu anda Napoli'nin başındaki Conte, Juventus'ta hocayken Mancini'nin yönettiği G.Saray'a elenmişti. O gün Conte şöyle dedi: "Drogba'nın asist yaptığı, Sneijder'in gol attığı bir takım, büyük bir takımdır!" Tottenham'a karşı Icardi'nin top çalıp, Mertens'in asist yapıp, Osimhen'in gol attığı G.Saray, Conte'nin dediği gibi büyük bir takım olduğunu kanıtladı.

İşte bu G.Saray'ın gerçek yapısı!

Çünkü G.Saray'ın genetiğinde Avrupalı takımları yenmek var. Avrupa'da başarılı olmak var. 65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Saray futbol ve pozisyon olarak resmen dağıttı.

Eğer iki gole imza atan Osimhen ile Icardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı. Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik başladı.

Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları 3 puanı getirdi.

"Galatasaray tarihinin en farklı galibiyetini alırdı.

65 dakika topa hakim olan sahayı rakibine dar eden kanatlardan gelen Sarı-Kırmızılı oyunculardı."