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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 29 Eylül 2024

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Kadro şımarıklığı!

OKAN Buruk'un Osimhenİcardi ikilisini birlikte oynatması taraftarı mutlu ederken bu iki yıldızın ortaya koyduğu futbol gol şova dönüştü. İki forvet oynamak güzel ama her takıma karşı bu anlayış geçerli olmaz.
İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı G.Saray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda G.Saray'dan daha üstündü.
GÖRMEMİŞ OLAMAZ
Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi.
Oysa Okan hoca; Mertens'i, Barış'ı oyuna sokacağına öncelikle Torreira'yı acilen orta alana monte etmeliydi. Sara'yı çıkarması yanlıştı.
Tükenmişlik sendromu yaşayan Kerem, kaptırdığı toplarla Kasımpaşa hücumlarına katkı sağladı.
Oysa en kötü Kaan'ı ön liberoya alabilirdi ama Okan hoca bunu düşünmedi. Okan hocanın fantezileri yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri İcardi'yi oyundan alması orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu.

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