PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çok iyi hazırlık çok iyi galibiyet
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 22 Eylül 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Çok iyi hazırlık çok iyi galibiyet

MOURINHO derbi öncesi Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u söylemleriyle psikolojik bir savaşın içine çekmeye çalıştı. Çünkü Portekizli hoca gerginlikten beslenmeyi sever. Ancak Okan Buruk ile G.Saraylı oyuncular Florya'da zihinsel olarak Mourinho'nun gerginlik tuzağına düşmemek için özel olarak hazırlanmışlar.
Derbide öz güvenli bir G.Saray izledim. Okan hoca korkak davranmadı.
Hücum futbolundan ve rakibe önde baskı yapma anlayışından taviz vermedi.
Özellikle Sara'nın kazandığı toplar G.Saray'ı hücuma taşırken, F.Bahçe kalesinde tehditler oluşturdu. G.Saray takım halinde oynamaya özen gösterdi.
F.Bahçe ise bireysel becerilerle ayakta durmaya çalıştı. Oyunun direksiyonunda hep G.Saray vardı. Tüm oyuncular çok dikkatliydi.
Ciddiyetten uzaklaşmadılar.
Birbirlerine yardıma koştular.
Sara'yı ağır eleştirenler artık attığı golden sonra kendisine şapka çıkartırlar. Eğer Osimhen son vuruşlarda eski gücünde olsaydı.
G.Saray derbiyi çok daha farklı kazanırdı. Okan hoca, Kadıköy'e şampiyon hoca olarak geldi. G.Saray da sahaya lider olarak çıktı. G.Saraylı oyuncular derbiyi kazanmaya öylesine inanmışlardı ki tarihe geçen bir zafere imza attılar. Lider geldiği Kadıköy'den lider döndükleri gibi yenilmezliklerini de sürdürdüler.
Mourinho ve öğrencileriyle aralarındaki puan farkını 5'e çıkardılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Göz alıcı bir perfomans 18 Eylül 2024, Çarşamba Sara zekasıyla göz kamaştırdı 15 Eylül 2024, Pazar Buruk ve büyük hatalar 28 Ağustos 2024, Çarşamba Devler Ligi biletini alır 22 Ağustos 2024, Perşembe
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın son anları ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşım! Armağan Çağlayan, Ezgi Mola, Demet Akalın...
Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray | Mert Hakan, maçın bitiş düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakcı ile tartışma yaşadı!
Maçın bitiş düdüğüyle Mert Hakan ile Abdülkerim Bardakcı tartışma yaşadı!
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı! Narin yasak aşkı mı gördü?
Narin'in katilini açıkladı!
İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Kadın yöneticimize su şişesi isabet etti!
Kadıköy'de olay!
Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!
Çakarlı araçla kaçakçılık!
SON DAKİKA