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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 18 Eylül 2024

Göz alıcı bir perfomans

GALATASARAY yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a yapılan saldırılar, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan Galatasaray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk maçta 5 galibiyet aldı. Ve Cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. Galatasaray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alış verişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti.

CİDDİYET ÜST SEVİYEDE
Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı.
Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan- Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı. Batshuayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Üstüne bir de ağları havalandırıp görevini yaptı. Galatasaraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi.

ÖZGÜVENLİ GİDECEKLER
Osimhen, İcardi, Jacobs ve Sallai'li bir Galatasaray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.

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