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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
16 Şubat 2024, Cuma

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En önemli geri dönüş

ÇEKYA takımı, kolay lokma olmadığını bizlere gösterdi.
Özellikle, ayağa iyi pas yaparak, hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yarattı.
Başta Muslera olmak üzere görev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalarda bile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmedi. Aktürkoğlu ve Barış final vuruşlarında doğru tercihler yapsalardı, Galatasaray daha farklı bir galibiyeti yakalardı.
Mertens, müthiş oynadı, Galatasaray'ı öne doğru taşıdı, arkadaşlarını hırslandırdı.
Berkan çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Torreira, orta alanda sayısız top kazandığı gibi, rakipten çok fazla top çaldı.
Galibiyet golüne imza atan Icardi, belki bir vuruşta direğe takıldı ama Galatasaray'ın geliştirdiği hücumların çoğunda resmen asist yaptı. Galatasaray rövanşta rakibe geniş alan vermemeye özen göstermeli, defans arkasına rakip oyuncular kaçmamalı. Nelsson, böyle bir pozisyonda atıldı.
Galatasaray, moralini yükseltecek müthiş bir geri dönüşle Avrupa maçını kazandı, taraftarını da coşkuya boğdu. Okan Hoca, Çeklerin analizini canlı olarak yaptı. Rövanşa mutlaka oyun formülü üretmeli.
Çekler, geniş alan bulamadığı sürece etkili olamaz. Bu alanları da Okan Buruk takımına verdirmemeli.
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geri dönüşünü Sparta Prag'a karşı yaşadı.

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