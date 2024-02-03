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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
3 Şubat 2024, Cumartesi

HABERİ
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Penaltı için ölsün mü?

ICARDI'YE penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği Icardi'ye yine penaltı verilmedi.
Hakemler ve VAR'ın Icardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı Büyükekşi gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum. Samsun deplasmanı sırat köprüsü gibiydi. 11 dakikada Nelsson'un kafayla golünün yanı sıra Mertens'in mükemmel pasını Barış Alper'in gole döndürmesi ile G.Saray galibiyeti kucakladı.
G.Saray'ın skor avantajından sonra çok rahat bir oyun oynayacağını düşündüm ama yanıldım. Kerem Aktürkoğlu'nun kafası eleştirilerde kalmış. Barış Alper G.Saray'ın enerjisini yukarı çekti. Sanchez, Mertens ve Kaan yorgundu.
Icardi yine etkili ortalar alamadı.
Nelsson'un kafa golünde yaptığı aşırtma akıllıcaydı.
Hakem Numanoğlu'nun kendine göre bir stili var, 'cool' takılıyor. Ayağa basmalar sarı kart değil mi? Kaan, Kerem, Barış, Torreira, Nelsson ve Sanchez'in Samsunlu oyuncular sürekli ayaklarına bastı ama kart görmediler. Sonuç, G.Saray rakibi Samsun'dan daha az ceza alanına girerek kazandı!

"Galatasaray'ın Samsun maçında skor avantajından sonra çok rahat bir oyun oynayacağını düşündüm ama yanıldım."

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