SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Müthiş oyun nefis skor
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
19 Şubat 2024, Pazartesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

Müthiş oyun nefis skor

GALATASARAY, 23. şampiyonluğunu A.Gücü deplasmanında kucaklamıştı.
Final haftalarına girilirken G.Saraylı oyuncular zirveye dev adımları yine Başkent'te attı.
Coşkulu, disiplinli, istekli, arzulu, çalışkan ve yardımlaşması üst düzeyde olan bir G.Saray izledim. Oyuncular hem keyif verdiler hem keyif aldılar.
Sanchez'e hayran kaldım.
Kolombiyalı yıldız, oyuna resmen hükmetti. Doğru pozisyon alarak rakibe pozisyon vermedi.
Sakin ve sabırla geriden topu oyuna akıllı paslarla soktu.
Hücuma çıktı golünü attı. Hava toplarını kaybetmedi. Güvenliydi ve çevresine de güven verdi.
Topu kaptıran her G.Saraylı yeniden kazanmak için disiplinle rakiplerini kovaladı. Bir şutu direkten dönen Oliveira yeni transfer gibi döndü.
Oyunun başında yapılan önde baskı G.Saray'ın erken iki gol bulmasını sağladı. Tete'nin performansına bakınca dilerim bu güzel, etkili ve çalışkan oyunun artık bir istikrara oturtur.
Köhn'ün kumaşı gerçekten parlıyor. Alman disipliniyle yoğrulmuş Köhn'ün hücuma çıkmasını, ikili mücadelelerde ayakta kalıp topu kazanmasını, yabancılık çekmemesini hedef transfer olarak gördüm.
Okan Hoca tüm oyunculara adaletli davranıyor. Zaha da hocasının adaletinin kıymetini bilmeli ve Barış'a, Berkan'a, Mertens'e, Kerem'e bir göz atıp arkadaşları kadar koşmalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
En önemli geri dönüş 16 Şubat 2024, Cuma Penaltı için ölsün mü? 03 Şubat 2024, Cumartesi Acilen doğru takviye şart 30 Ocak 2024, Salı Kerem sadece goller atmadı 26 Ocak 2024, Cuma
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
CHP'deki kaosta Ankara safhası!
2’li ödeme duyurusu geldi! SSK BAĞKUR’lu emekliye çifter çifter müjde!16.000 TL altı maaş alan emekli neşesini bulacak
SSK BAĞKUR'lu emekliye çifter çifter müjde!
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Yeni emekliye 6 bin lira
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
CHP direkt Kandil'le anlaştı!
4. kez nikah masasına oturacak! Ebru Gündeş evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı! 1 çocuk annesi Ebru Gündeş meğer...
Ebru Gündeş evleniyor!
SON DAKİKA