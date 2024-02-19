LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY, 23. şampiyonluğunu A.Gücü deplasmanında kucaklamıştı.

Final haftalarına girilirken G.Saraylı oyuncular zirveye dev adımları yine Başkent'te attı.

Coşkulu, disiplinli, istekli, arzulu, çalışkan ve yardımlaşması üst düzeyde olan bir G.Saray izledim. Oyuncular hem keyif verdiler hem keyif aldılar.

Sanchez'e hayran kaldım.

Kolombiyalı yıldız, oyuna resmen hükmetti. Doğru pozisyon alarak rakibe pozisyon vermedi.

Sakin ve sabırla geriden topu oyuna akıllı paslarla soktu.

Hücuma çıktı golünü attı. Hava toplarını kaybetmedi. Güvenliydi ve çevresine de güven verdi.

Topu kaptıran her G.Saraylı yeniden kazanmak için disiplinle rakiplerini kovaladı. Bir şutu direkten dönen Oliveira yeni transfer gibi döndü.

Oyunun başında yapılan önde baskı G.Saray'ın erken iki gol bulmasını sağladı. Tete'nin performansına bakınca dilerim bu güzel, etkili ve çalışkan oyunun artık bir istikrara oturtur.

Köhn'ün kumaşı gerçekten parlıyor. Alman disipliniyle yoğrulmuş Köhn'ün hücuma çıkmasını, ikili mücadelelerde ayakta kalıp topu kazanmasını, yabancılık çekmemesini hedef transfer olarak gördüm.

Okan Hoca tüm oyunculara adaletli davranıyor. Zaha da hocasının adaletinin kıymetini bilmeli ve Barış'a, Berkan'a, Mertens'e, Kerem'e bir göz atıp arkadaşları kadar koşmalı.