LEVENT TÜZEMEN

SON yıllarda G.Saray'ın böyle nefes nefese geçen bir maçına tanık olmadım.

5 top direkten döndü, çizgiden toplar çıkarıldı, Rumen kaleci müthiş kurtarışlar yaptı hakem Arda Kardeşler'in desteği ile de en az maçın 15 dakikasını çaldı!

Oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği G.Saray'daydı ama özellikle ilk yarıda Demirbay'ın kötü oyunu arkadaşlarını olumsuz etkiledi. Kerem-Mertens, Demirbay'dan rol çalıp oyunu yönetmeye çalışınca G.Saray telaşla dağınıklık arasında gidip geldi. Özellikle final vuruşlarında isabetsizlik hat safhadaydı. Eğer G.Saray topa %76 sahip olduğu bir maçı puan kaybı yaşasaydı şampiyonluk yarışında zihinsel bir travma yaşardı.

Bu galibiyet G.Saray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı.

Barış'a pencere açıyorum… Her yeri bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar coştu.

Şimdi sıra yönetimde.

Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan hocanın iyi bir sağ beke iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler var. Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncu mutlaka alınmalı.