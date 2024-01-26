LEVENT TÜZEMEN

ICARDI girene kadar Galatasaray 11 benzemez oyunculardan kurulu bir takımdı.

Mücadele eden Barış Alper ile sahaya varını yokunu koyan Kerem Aktürkoğlu dışında tüm oyuncular zihinsel olarak Trabzonspor galibiyetinde kalmışlardı.

Kalesinin önüne duvar çeken İstanbulspor, Galatasaray'ı bir kez hızlı hücumla avladı. Maç boyunca Galatasaray'a yapılan faullere seyirci kalan hakem Bahattin Şimşek'in İstanbulspor kaptanı Muharrem'in yaptığı penaltıda VAR uyarmasaydı Galatasaray, kazanmakta zorlanabilirdi. Trabzon'da Okan hoca sağ bekte Sacha Boey oynadığı için doğru bir kararla Kaan Ayhan'ın sol bekte oynamasına karar verdi. Ancak dün ilk 45'te Barış sağda Kaan solda çok çalışmalarına rağmen etkili olamadılar.



KEREM ÇOK DİK DURDU

Okan hoca Icardi'yi alarak önce tribünleri sahaya çekti. Sonra da Barış'la Kaan'ın yerlerini değiştirerek savunmadaki dağınıklığı toparladı. Sanchez hazır olmadığı için onun eksiklerini Kaan doldurdu.

Mükemmel bir frikik golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu maç boyu kazanma duygusuyla mücadele etti. Haksızlığın önünde dik durdu. İstanbulsporlu oyuncuların kart gerektiren faullerine torpil geçen hakem Bahattin Şimşek'le bir kaptan olarak diyaloğa girdi. Ama Icardi'nin dönüşü şampiyonluk yarışında Galatasaraylı oyuncuların, taraftarın ve camianın heyecanını, inancını yukarı çeker.