LEVENT TÜZEMEN

G.SARAY'IN Ümraniye maçı sonrası şöyle yazdım: "Okan Hoca keşke Palace'ta 75 maç santrfor oynayan 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santforda, Barış'ı hücumda, sol bekte Kaan'ı kullansa." Teşekkür ederim Okan Buruk.

Okan Hoca'nın kadro tercihi en zor deplasmanda G.Saray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı.

1982'de İspanya'daki Dünya Kupası dahil kulüplerin Avrupa maçlarını izledim.

EURO 1984 dahil Avrupa Şampiyonalarını bizzat canlı izledim. Teknik adamlara hep önerilerde bulundum. 2006'da İtalya için şampiyon olur dedim ve İtalya kupayı aldı (Atilla Gökçe büyüğüm şahittir) 2008'de İspanya dedim ve İspanya aldı (Şansal Büyüka büyüğüm şahittir). Fransa'nın ve Arjantin'in şampiyon olacağını vurguladım. İki ülke Dünya Kupası'nı kaldırdı (Şahidim gazetedeki yazılarımdır). Mesleğimde araştırmayı, not tutmayı hiç bırakmadım ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım. Tekrar Okan Hoca'ya önerilerime değer verdiği için teşekkür ediyorum.