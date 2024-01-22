PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Teşekkürler Okan Buruk
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
22 Ocak 2024, Pazartesi

Teşekkürler Okan Buruk

G.SARAY'IN Ümraniye maçı sonrası şöyle yazdım: "Okan Hoca keşke Palace'ta 75 maç santrfor oynayan 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santforda, Barış'ı hücumda, sol bekte Kaan'ı kullansa." Teşekkür ederim Okan Buruk.
Okan Hoca'nın kadro tercihi en zor deplasmanda G.Saray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı.
1982'de İspanya'daki Dünya Kupası dahil kulüplerin Avrupa maçlarını izledim.
EURO 1984 dahil Avrupa Şampiyonalarını bizzat canlı izledim. Teknik adamlara hep önerilerde bulundum. 2006'da İtalya için şampiyon olur dedim ve İtalya kupayı aldı (Atilla Gökçe büyüğüm şahittir) 2008'de İspanya dedim ve İspanya aldı (Şansal Büyüka büyüğüm şahittir). Fransa'nın ve Arjantin'in şampiyon olacağını vurguladım. İki ülke Dünya Kupası'nı kaldırdı (Şahidim gazetedeki yazılarımdır). Mesleğimde araştırmayı, not tutmayı hiç bırakmadım ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım. Tekrar Okan Hoca'ya önerilerime değer verdiği için teşekkür ediyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mehter takımı gibi! 16 Ocak 2024, Salı Bol bol şut çalışsınlar 08 Ocak 2024, Pazartesi Hakem faciası vardı 25 Aralık 2023, Pazartesi 2000 yılı gibi olsun 13 Aralık 2023, Çarşamba
▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Emekliye ek maaş zammında gözler Meclis’te
▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?
Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! “Bunca yıl nasıl anlamadık” Meğer abla kardeş...
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
▶️ Sanatçı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ı Müge Anlı ve Seda Sayan iddiası kızdırdı!
▶️ Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ı Müge Anlı iddiası kızdırdı!
Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı...
Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti!
Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti
O sözleri duyunca çileden çıktı
SON DAKİKA