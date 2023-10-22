LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray'ın iki farklı yönünü izledik. Mert atılıncaya kadar oyun hakimiyeti, Galatasaray'daydı.

Icardi'nin yoktan var ettiği gol, bireysel kalitesinin ve pozisyon takibinin güzelliğiydi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray, "Nasılsa kazanırız" duygusuna kapıldı. Final paslarında ciddi hatalar ve top kayıpları yaşadılar.

Tete'nin iyi oyunu Torreira'nın mücadele gücü, Boey'in savaşçılığı, Sanchez ile Abdülkerim'in mükemmel uyumuna Zaha; Kerem, Kaan Ayhan ve Angelino eşlik edemedi. Okan hoca, oyuna müdahalede geç kaldı. Zaha'yı daha erken almalıydı.

Galatasaray etkisiz oynarken Chamberlain cezayı kesti. Golün başlangıcında Angelino'nun rakibini engellememesi çok büyük hataydı. Amir'in hediyesi ile kazanılan penaltıyı Icardi gol yaparken Galatasaray'ın aklını başına getirdi ve bu gol arkadaşlarını Bayern Münih öncesi yaşayacakları travmadan çıkardı. Beşiktaş'ı 10 kişiyken oyunundan dolayı kutlarım.