Terim geç kaldı
Halil, Kerem, Morutan gibi oyuncularda yorgunluk vardı. Sağ stoper olarak Nelsson oynamasına rağmen Luyindama ile uyumlu bir birliktelik kuramadı. Çünkü Luyindama'nın bireysel becerisi ile kafasına göre oynaması G.Saray'ın savunmadan hücuma etkili toplarla çıkmasını engelledi. Terim'in maçtan sonra "Keşke rotasyon yapsaydım" sözünü doğru bulmuyorum.
Bence yapmayı düşündü ama Antalya maçında Sergen Yalçın'ın yaptığı rotasyondan etkilenip, bu fikirden vazgeçti.
Özellikle taraftarın çok top kaybı yapan Yedlin'e tepki göstermesi, Terim'i maalesef yanlış bir değişikliğe götürdü.
Terim, değişiklikleri yapmak için devre arasını beklememeliydi.
Berkan'ın kaçırdığı golün dışında tek etkili vuruş, Kerem'in attığı şuttu. Yorgun isimleri Terim devre bitmeden değiştirseydi daha doğru hamle olurdu.
MAÇIN EN İYİSİ VAN AANHOLT
Görevini eksiksiz şekilde yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YEDLIN
Taraftarın baskısı onu kötü etkiledi
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