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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 10 Kasım 2019, Pazar

Ömer ‘Bayram’ yaptırdı

FATİH Terim'in istikrar adına yabancılardan kurduğu kadroya yerli oyuncuları monte etmesi Galatasaray'›n görüntüsünü değiştirdi.
Antep'te muhteşem olmasa da futbolun doğrularını oynamaya çalışan bir oyuncu grubu gördük. Çok koşan, çabuk oynayan ve oyuna hükmeden bir Galatasaray izledik. Çalışkanlığıyla göz dolduran Ömer Bayram iyi oyunuyla tüm arkadaşlarını motive etti.
Attığı gol öncesi topu diziyle önüne alması ve köşeye vuruş biçimi mükemmeldi.

LİDER FEGHOULİ OLMALI
Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda hep hızlı kanat oyuncularının meyvesini yemiştir. Terim'in tam haz›r olmamas›na rağmen Emre Taşdemir'i sol kanatta kullanması Galatasaray'a atak bindirmeleri ve hızlı hücum etme şansı tanıdı. Galatasaray'da artık Feghouli'nin oyun lideri olması lazım. Real Madrid hezimetinden sonra Antep'te mücadeleci oyunla kazanılan 3 puan tüm takıma itici güç olacaktır.


MAÇIN EN İYİSİ: ÖMER BAYRAM
Cimbom'un sahadaki itici gücü oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAYODE
Takımına yeterli katkıyı veremedi.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Ömer ‘Bayram’ yaptırdı
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