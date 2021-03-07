GAZİANTEP'İN ofansif kadro yapısı ve oyuncu kalitesinin yüksekliği nedeniyle katı savunma yapmayacağı maçtan önce belliydi. Buna rağmen Beşiktaş ilk yarıda rakibine kaleyi göstermedi. Bunda Gaziantepli oyuncuların oynamak yerine, her müdahalede kendilerini yere atmaları da önemli faktördü. En bariz faullere dahi Hoca başta olmak üzere itiraz etmeleri de hakemi etkileme çabasıydı.
Beşiktaş en iyi 11'le maça başladı. Golü attıktan sonra da yoğun maç temposu nedeniyle ekonomik oynamaya başladı.
Bu tür kaygan zeminlerde yerden uzun pas ve topun sekmesi nedeniyle uzaktan şut önemlidir ama sahanın tutuk ismi Adem, o imkanı dahi bulamadı.
2. yarıda Beşiktaş tamamen geri çekilince, top hakimiyeti Gaziantep'e geçti. Ta ki Gökhan oyuna girinceye kadar. Maç bitmişti ki Ersin'in zamanlama hatası Gaziantep'e hayat öpücüğü oldu.
Oğuzhan ve Adem'den verim alınamazsa Ghezzal 10 numarada oynamalı diyoruz.
Böylece Rosier'in önü de açılacak ve gerçek tek kanat oyuncusu olup uzaktan da şut atabilen Gökhan da ilk 11'de oynayacak.
Beşiktaş atanıyla aldığı maçı, tutamayanla riske soktu ama Gaziantep'e zaman yetmedi.
Aboubakar halletti
GAZİANTEP'İN ofansif kadro yapısı ve oyuncu kalitesinin yüksekliği nedeniyle katı savunma yapmayacağı maçtan önce belliydi. Buna rağmen Beşiktaş ilk yarıda rakibine kaleyi göstermedi. Bunda Gaziantepli oyuncuların oynamak yerine, her müdahalede kendilerini yere atmaları da önemli faktördü. En bariz faullere dahi Hoca başta olmak üzere itiraz etmeleri de hakemi etkileme çabasıydı.
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