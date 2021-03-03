Şifre 8 ve 10

BEŞİKTAŞ'IN ikbu sezon üç temel sorunu var. İlki ve en önemlisi, 10 Numara'da Mensah, Oğuzhan ve Adem'den istenen verimi alamaması. O yüzden bu maçtaki gibi Atiba'yı 10 numara oynattığınız zaman, Atiba hem o pozisyonda oynayamıyor hem de 8 numaradaki etkili özelliğini kaybediyorsunuz.

Hücum için diğer seçenek Ghezzal'ın Aboubakar ve Larin'e kestiği paslar kalıyor.

Ghezzal varsa da Rosier geçen hafta gibi bindirme yapamıyor.

Son seçenek olan Aboubakar'ın driplingleri ve şutları da yoksa, gol de yok demektir.

ATİBA YERİNE GEÇİNCE

İlk yarıdaki etkisizliğin nedeni de buydu. Diğer iki sorun Wellington ve N'Sakala'nın o maçta iyi oynasalar bile, hataya çok açık olmaları, kısacası yetersiz olmaları.

2. Yarı'da Oğuzhan ve Adem varken, 10 numarada oynayamayan Mensah'ın girmesi yanlıştı; ama bu sayede Atiba yerine geçti ve iyi oynamaya başlamıştı ki gol de attı.

Sahanın kötülerinden Ghezzal'ın çıkmasıyla hem Gökhan'ın katkısı hem de Rosier'in önünün açılması nedeniyle Beşiktaş sağ kanadını açtı.

Açık alan oyuncusu N'Koudou da çok daha önce girmeliydi.

Özetle: 8 ve 10 numarada yani 2 pozisyonda eksikken 1 pozisyon eksiğe düşmek galibiyeti getirdi. Çünkü -1, -2'den daha büyüktür.