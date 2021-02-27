Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 27 Şubat 2021, Cumartesi

Golcülerin dönüşü

DENİZLİSPOR'UN kapalı defansına karşı Beşiktaş, pozisyon üretmede çok zorlanıyordu.
Bunda açık alan oyuncusu N'Koudou'yla maça başlamanın ve Adem'e yoğun markajın etkisi büyüktü.
Gol, tamamen Rosier'in kanat bindirmelerine kalmıştı ve öyle de oldu. Beşiktaş, Mustafa'nın da hatasıyla ilk golü atınca oyun tamamen değişti. Denizlispor beraberlik golü için çıkmaya başlayınca da Beşiktaş boş alanlar buldu ve maçın sigortası attı. 2. Yarıda Denizlispor "zaten mağlubuz" diyerek açık ve rahat, Beşiktaş ise "zaten farklı galibiz" diyerek kendini sıkmadan, ekonomik bir oyun oynadı. Denizlispor gücünde takımların gol yemeden önce sadece katı defans yapmaları, sonra da kontrolsüz çıkışları ve sonucu değiştirememeleri adeta makus talihleri gibi. Uzun süre Beşiktaş'ı sırtlayan Aboubakar ve Larin'in formsuzluğu Beşiktaş'ı çok zorluyordu. En azından birisi, özellikle de Aboubakar belli bir formda olursa Beşiktaş zirvede kalacaktır. Maçın en şık hareketi, Aboubakar'ın golcü bencilliği yapmayıp, daha uygun durumdaki Adem'e verdiği pasla gelen goldü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Golcülerin dönüşü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ