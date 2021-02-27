Golcülerin dönüşü
Bunda açık alan oyuncusu N'Koudou'yla maça başlamanın ve Adem'e yoğun markajın etkisi büyüktü.
Gol, tamamen Rosier'in kanat bindirmelerine kalmıştı ve öyle de oldu. Beşiktaş, Mustafa'nın da hatasıyla ilk golü atınca oyun tamamen değişti. Denizlispor beraberlik golü için çıkmaya başlayınca da Beşiktaş boş alanlar buldu ve maçın sigortası attı. 2. Yarıda Denizlispor "zaten mağlubuz" diyerek açık ve rahat, Beşiktaş ise "zaten farklı galibiz" diyerek kendini sıkmadan, ekonomik bir oyun oynadı. Denizlispor gücünde takımların gol yemeden önce sadece katı defans yapmaları, sonra da kontrolsüz çıkışları ve sonucu değiştirememeleri adeta makus talihleri gibi. Uzun süre Beşiktaş'ı sırtlayan Aboubakar ve Larin'in formsuzluğu Beşiktaş'ı çok zorluyordu. En azından birisi, özellikle de Aboubakar belli bir formda olursa Beşiktaş zirvede kalacaktır. Maçın en şık hareketi, Aboubakar'ın golcü bencilliği yapmayıp, daha uygun durumdaki Adem'e verdiği pasla gelen goldü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İzmir Konak'taki Mektupçu Köşkü'nün sır tarihi 17 Şubat 2021, Çarşamba İzmir'in Konak ilçesinin simgelerinden biri olan Mektupçu Köşkü 5 milyon 900 bin lira gibi bir rakama satışa çıktı. İşte Mektupçu Köşkü'nün bilinmeyen hikayesi…
- Golcüler! 16 Şubat 2021, Salı KAR kış ve ağır sahalar. İki kulvarda zirve. Sakat ve cezalı oyuncular. En önemlisi de kuralların arkasından dolanmadığın...
- Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli Divan'ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı... Bir otel hikayesi 15 Şubat 2021, Pazartesi İşadamı Mustafa Koç'un vefatının ardında Koç Ailesi taziyeleri Divan Otel'de kabul etmişti. Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı oteli Divan’ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı. Mezarlığın yeri, Kanuni tarafından Ermeni Cemaati’ne ödül olarak verilmişti.
- Sevgililer Günü 19. yüzyıldan sonra kapitalizmin etkisiyle para harcamanın bahanesi oldu: Sevgililer Günü'nün hikayesi 14 Şubat 2021, Pazar Rivayete göre Aziz Valentine, 3. Yüzyıl'da Roma'da rahiplik yapan bir kişiydi. İmparator II. Cladius, bekar erkeklerin daha iyi savaşçı olduğunu düşünerek, genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Ancak Rahip Valentine buna karşı çıkarak çiftleri evlendirmeye devam etti. İşte Sevgililer Günü'nün hikayesi...
- Mustafa Kemal Atatürk de yakalanmıştı: İspanyol Gribi 50 milyonun ölümüne yol açtı 13 Şubat 2021, Cumartesi İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918-1920 yılları arasında H1N1[1] virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıydı. 1918’de başlayan ve dalgalar halinde 1920’ye kadar süren İspanyol gribi salgını bütün dünyada en az 50 milyon kişiyi öldürmüştü. Gribe Mustafa Kemal Atatürk de yakalanmıştı.
- İzmir Konak'taki Mektupçu Köşkü'nün sır tarihi
- Golcüler!
- Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli Divan'ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı... Bir otel hikayesi
- Sevgililer Günü 19. yüzyıldan sonra kapitalizmin etkisiyle para harcamanın bahanesi oldu: Sevgililer Günü'nün hikayesi
- Mustafa Kemal Atatürk de yakalanmıştı: İspanyol Gribi 50 milyonun ölümüne yol açtı
- İzmir’e yerleşen Rees ailesini yaptırdığı Rees Köşkü Buca'nın sembolü oldu
- Pandemi 100 yıl önce de vardı: Sultan Vahdettin de hastalığı bahane edip istemediği kişilerle görüşme yapmadı
- Rosier temize çekti
- Mimar Sinan hesabı: Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatında günümüzde dahi çözülemeyen teknikleri uyguladı
- Vatikan’da değişim! Papa Francis, Nathalie Bacquart'ı PM'ye atadı