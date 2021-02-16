Golcüler!

KAR kış ve ağır sahalar. İki kulvarda zirve. Sakat ve cezalı oyuncular. En önemlisi de kuralların arkasından dolanmadığın için kadronu, rakiplerin kadar genişletememişsin. Üstelik sahada sadece rakip takım değil, Yaşar Kemal Uğurlu da var. Ama çıkıp, takır takır, futbolu özlemiş gibi büyük bir iştahla oynuyorsun… Maçın henüz başında Ghezzal'ın Sergen Yalçın'ı hatırlatan golü nedeniyle Gençlerbirliği katı defans yapamadı. Dorukhan'ı zayıf halka olarak görüp, onun kanadından ve araya atılan uzun toplarla gelmeye çalıştı.

İLK YARIDA BİTMELİYDİ

Beşiktaş, bu kez sadece topa değil, 10 numarası ve o nedenle rahatlayan orta sahası sayesinde oyuna da hâkim oldu. Aboubakar daha becerikli ve Larin biraz daha oyuna girse, maç ilk yarıda kopardı.

2. Yarıda saha gitgide ağırlaştı, Ghezzal yoruldu, Aboubakar daha da kötü oynamaya başladı ki geç de olsa değişiklikler geldi. Larin de onlarla çıkmalı ve Gökhan girmeliydi.

70. Dakikadan sonra, oynamak da görüş zorluğuyla izlemek de zorlaştı ve oyun da buz hokeyine döndü.

Beşiktaş daha kötüyken golcüleri Abu ve Larin iyiydi, şimdi durum tersine döndü. Cenk'in katkısı o yüzden çok önemli.