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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 08 Şubat 2021, Pazartesi

Rosier temize çekti

AYAKTA duramıyor, pasları yanlış, tacı hatalı atıyor, şuursuz hareketler yapıyor ve çayırda gibi toplara girip oyundan atılıyor. N'Sakala'nın 20 dakikalık performansı. Sürpriz mi, değil.
Kapasitesi bu. Günahı alanda ve ısrarla oynatanda…Beşiktaş klasik olarak yine maça kötü başlamıştı, 10 kişi kalması da tuzu biberi oldu.
Beşiktaş'ın 10 numara sorununu, Ghezzal'ın paslarıyla, Aboubakar ve Larin'in golleri perdeliyordu.
Özellikle Abu, sonra da Larin'in performansı tepe taklak olunca Beşiktaş da düşüşe geçti. Çünkü Beşiktaş organize atak yapamıyordu zaten. Çok pas yapmasının nedeni de buydu.
Son ümidin serbest vuruşlar, onda da topları N'Sakala'nın top tekniği kardeşi Wellington'a kesiyorsun. .

SON 20'YE SIKIŞTIRDI
Kapalı defanslara karşı oynayamayan N'Koudo için ideal bir maç, çünkü Konyaspor hem kapalı oynamıyor hem de eksik takımın kontratak yapması lazım.
Üstelik aşırı efor sarf ediyor ama kötü oynuyorsun. 70. Dakikaya kadar oyuna müdahale yok.
Derken kalecinin kapadığı köşe hatasıyla Rosier öndeki arkadaşlarının yapamadığını yaptı ve bütün hataları temize çekti.
Daha önce maçları son 30 dakikaya sıkıştıran Beşiktaş, bu kez son 20 dakikaya sıkıştırdı.

MAÇIN EN İYİSİ: ROSIER
Tüm takımı kurtardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: N'SAKALA
Beşiktaş'ın oyuncusu değil.

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