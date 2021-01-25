Yine 10 numara

XAVI ve Iniesta varken Barcelona, 1,5 dakika topu ayağında tutuyor ve çok pas yapıyordu. Orta bile yapmadıkları için İbrahimoviç başarılı olamadı.

Ama 10 Numara Messi'ydı ve ortadan dripling, çalım ve verkaçla defansı deliyordu.

Beşiktaş'ın benzer oyununda gol atamamasının nedeni 10 numarasının olmaması. O yüzden de ilk yarıda sadece Ghezzal'ın kesmelerinde tehlike yaratabildi.

Çalım ve driplingle rakip eksiltmeden, şut atmadan, top dolaştırmanın skora bir faydası yok.

ADEM OYUNA GİRİNCE

Semtimin takımı Göztepe'nin kadrosu çok sınırlı. Yıllardır da etkili bir santrfor bulamadılar.

Klasik oyun planları, özellikle hızlı oyuncu Halil'le kontratak yapmak.

Nitekim, Mensah'ın yerine Adem girince Beşiktaş da 10 numarasına kavuştu ve gol de geldi. Aboubakar da pas almaya başladı.

Beşiktaş 2. yarıda daha az topa hâkim oldu ama 2 gol attı. Çünkü pasa değil, doğru olarak skora yönelik oynadı.

Dorukhan, Vida, Aboubakar, Ersin, Ghezzal, Souza iyi; Larin, Atiba, Wellington ise kötüydü.

N'Sakala topu kıracak gibi oynuyor.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

İki stoperi birden dağıttı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ N'SAKALA

Kaptırdığı toplar tehlike yarattı.