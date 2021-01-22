10 numaranın önemi

KARAGÜMRÜK, kadrosu gibi performansı da değişken bir takım. Beşiktaş ise lider ama forvet ve orta sahadaki ideal isim arayışını sürdürüyor. Beşiktaş baskılı başlarken, Karagümrük rakibini orta sahada karşılayıp boş alan vermemek üzerine oyun planı kurarken, hücumda ise Rosier'in boşalttığı alandan gelmeyi düşünmüş. Beşiktaş topa hâkim oluyor ama 10 numarası olmadığı için oyunu rakip ceza sahasına yıkamıyor ve Aboubakar'a fazla top geçiremiyor. Abou, ilk yarıda ceza sahası içinde iki kez iyi top aldı, ikincinde de golü attı.

HEDEFE KADAR GİDER

Beşiktaş 2. yarıya Atiba ve Mensah'ın pozisyonlarını değiştirerek başladı. Bunun sonucu gelen Mensah'ın golü tam da dediğim 10 numara golü oldu.

Beşiktaş'ın bu tip gollere çok ihtiyacı var. 10 Numaralı pozisyonun önemi Mensah'ın golleriyle bir kez daha görüldü. 3. golle birlikte maçın fişi çekildi ama zaten beraberliğe çıkan Karagümrük 2. golden sonra yenilgiyi kabullenmişti.

Geri kalan süre sadece farkın ne olacağı üzerineydi.

İki yıldır dediğim gibi N'Koudou sağ kanatta oynamalı. Beşiktaş 45-70 arası sezonun en iyi topunu oynadı. Adem ve Gökhan da katkı verirse bu iş hedefe kadar gider.

MAÇIN EN İYİSİ RIDVAN

Güçlendikçe daha iyi oynuyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ŞENOL CAN

Oyuna müdahale edemedi.