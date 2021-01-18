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  • 18 Ocak 2021, Pazartesi

Haklı galibiyet

İtakım da maça benzer formatla başladı:
Rakibe ileride basmak ve alan daraltıp, pas yaptırmamak… Hücumda ise Galatasaray ortadan Diagne'yle gelmek, Beşiktaş ise topları Ghezzal aracılığıyla Aboubakar'a geçirmek istiyordu. Beşiktaş stoperleri pozisyon hatası yapmayınca ve Ghezzal'ın uzaktan attığı pasları isabetli olmayıp, Aboubakar da tutuk olunca gol planları tutmadı. İlk yarıda hiç kullanılmayan Larin sadece kaçırdığı golde görünürken, Roseier hiç bindirme yapmadı, Souza da vasattı. Galatasaray'da ise aksayan Oğulcan'dı.
Cüneyt Çakır'ın kartları, kararları yanlıştı ve kasıtlı olarak Galatasaray lehineydi.
Marcao ve Diagne sürekli olarak hakemi aldattı.
2. Yarıda Beşiktaş sol kanadı da kullanarak hücum yapmaya başladı. Oyun üstünlüğünü ele geçirmişti ki Diagne doğru bir kararla atıldı. 10 Kişi kalan Galatasaray defansa çekildi ama takımın pas yapıp, şut atabilen iki oyuncusunun yerine, geniş alanda oynayabilen iki oyuncu girdi. Luyindama'nın ıskası golü getirdi. Fatih Terim değişikliklerde geç kalınca ve beraberlik için takımı ileriye çıkınca Beşiktaş geniş alan bulup 2. golü attı.
Galibiyeti isteyen ve hak eden kazandı.

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