Atanlar ve tutamayanlar

BEŞİKTAŞ'IN daha yediği ilk golde Wellington'un, kendisinden hızlı ve atletik Boupendza'yı tutamayacağı anlaşıldı.

Ofsayt gol bir başka örnekti ama ısrar devam etti. 2. Golü yemeden Necip stopere, Oğuzhan da oyuna alınsaydı, Atiba da oynayamadığı 10 numaradan 8 numaraya gelir ve faydalı olurdu.

Boupendza kör gözüm parmağına meselindeki gibi geliyor işte… Erken oyuncu değiştirilmez diye bir kural da yok.

Hatayspor, sağ kanattan Akintola'yı ve ortadan da Boupendza'yı kaçırma üzerine hücum planı kurmuştu. Plan tuttu da ama Aboubakar'ın varlığı ve serbest atışlardaki hataları dengeyi kurdu. İki takımın atanları ve tutamayanları, golcüler ve kaleciler ilk yarıya damga vurdu. "Sihirli" 60. dakika sonrası Oğuzhan oyuna girince Atiba da yerine geçti ve Beşiktaş oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Peki neden 60 da 45 değil?

N'Kodou, kapanan takımlara karşı etkili değil.

O yüzden tek isabetli orta yapan Ghezzal'ın çıkması hataydı. Beşiktaş, hemen oynayabilecek bir kaleci almalı ve Galatasaray maçına öyle çıkmalı.

MAÇIN EN İYİSİ BOUPENDZA

Hallaç gibi defansı dağıttı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ WELINTON

Neyse ki GS maçında olmayacak