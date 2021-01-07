Kartal şov

GEÇEN haftaya göre çok daha zevkli bir maç izledik, çünkü Rizespor kendi yarı sahasına çekilmeyip futbolu güzelleştirdi.

Beşiktaş Souza'nın sayesinde prese rağmen geriden rahat top çıkardı ve Rizespor'un planını bozdu.

Rizespor, takımın beyni Boldrin'in olmaması nedeniyle hücumda etkisizdi.

Beşiktaş bu kez topa değil, oyuna hakimdi. Çünkü çok söylediğimiz Mensah-Oğuzhan değişikliği gelmişti ve idmansız Aboubakar'ın en azından faul aldırması takımın ileride top tutmasını getirmişti.

Larin, pivot santrfor değil de kanattan ortaya kat eden sürpriz golcü olunca bu sezon çok daha verimli oynuyor.

Bu da hocanın takıma elinin değmesiyle oldu. 2. Yarıda Beşiktaş skordan dolayı çok daha rahattı. Aboubakar ve Oğuzhan'ın birer adım öne çıkmasıyla 3. gol geldi. 3-0 Sonrası Oğuzhan ve Souza'nın çıkmasıyla Rizespor arka arkaya gol kaçırırken Meriah bir hata daha yaptı ve film koptu.

Hasiç'in kumaşı iyi, ısrar edilmeli demiştik. Maçın özeti; Rizespor defansındaki bireysel hatalar, Beşiktaş'ın 10 numarayla oynaması ve Larin'in performansı.