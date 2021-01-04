Kısır döngü
Rakibinin kötü oyunu karşısında Kayserispor "Bu kadar geri çekilmeye gerek yok, biraz ileri çıkayım bari" demeye başladı.
Beşiktaş'ın 10 numara sorunu, klasikleşen topa hâkim ama oyuna değil şekline döndü. Kayserispor da boş alan vermeyince çok kötü bir ilk yarı izledik.
Sergen hocanın 60'lı dakikalara kadar oyuna müdahale etmeme inadıyla Beşiktaş 2. yarıda önce Güven'le 20 dakika, serbest atışları bile harcayan Mensah'la 28 dakika, Oğuzhan'ın zamanında girmemesiyle 37 dakika kaybetti.
Güven Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Mensah 10 numara oynayamıyor, asıl sorun 10 numara olmaması.
Oğuzhan da oynatılmıyor.
Hasiç ve Ghezal denenmeli.
Bunun adı kısır döngü. Futbolda ısrar inada dönerse takıma zarar verir.
Bu sezonun adının penaltı sezonu olmasını öneriyorum.
Beşiktaş golcüsü Vincent Aboubakar'ı hatta Ghezzal'ı çok aradı.
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