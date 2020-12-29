Kaos teorisi

KAĞIT üstünde, Beşiktaş'ın klasik 10 numara eksiğine, Souza'nın olmamasıyla top çıkaramamak ve Aboubakar'la santrfor yokluğu eklenmişti.

Üstüne Sivas'ın özellikle forveti güçlü, iyi takım olması güçlüğü vardı. Evdeki hesap doğru çıktı, Beşiktaş top çıkaramıyordu, o yüzden Vida'ya 6-7 geri pas yapılıyor ve Aboubakar yokken ileride top tutamıyordu.

Necip, sınırlı yeteneğini her zamanki gibi sertlikle gidermeye çalışıyordu. Ghezzal'ın "al da at" pası Beşiktaş'ın sorununu çözdü ve gol geldi. Türkiye'de çizgi teknolojisi yok. Benim gördüğüm top çıkmıştı. Yardımcı hakem geriye çekildiği için pozisyonu görmedi. İlk yarının tek sürprizi kötü oynayan Güven'in gol atmasıydı. Hakan'ın takımını eksik bırakmasıyla 2. yarıya 10 kişi başlayan Sivasspor, Beşiktaş'ın üzerine gelemediğini görünce forvetini yeniledi. 10 kişi kalmasa çok rahat puan(lar) alabilirdi.

Geç kalan doğru değişiklikler Beşiktaş'a 2. golü getirdi. Geçen hafta Beşiktaş'ın haksız iptal edilen golünün faturasını Sivasspor ödedi. Yani, kaos teorisine göre Halis Özkahya'nın erken düdüğünün sesi, Dolmabahçe'de fırtınaya yol açtı

MAÇIN EN İYİSİ ATİBA

6,8 ve 10 numarada oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MENSAH

10 numarada oynayamıyor.