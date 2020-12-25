Zor maç

ANKARAGÜCÜ'NÜN ligin en hızlı oyuncularından Lobjanidze'yi uzun toplarla kaçıracağı ve ayağı iyi Emre'yle gol arayacağı biliniyordu. Bu ikili üç kez net gol kaçırınca Beşiktaş, bir anlamda şansına ilk yarıda gol yemedi.

Kitsiou'nun boyu Larin'e göre çok kısa olduğundan, kafayı vuramayacağı için tamamen Larin'in üstüne sıçrayıp bozmak istedi. Aynısını Larin'in kafasını yaraladığı pozisyonda da yaptı. Larin'in basmasına gerek yok zaten bir karış uzun.

Halis Bey, Kitsiou'nun kurnaz oyununu tamamladı ve golü iptal etti. Beşiktaş'ın 10 numarası olmadığı için rakip eksilten, bitirici pas yapan ve şut atabilen oyuncusu yok. O yüzden topa hâkim oluyor ama oyuna değil. 2. yarının sorusu Lobjanizde mi yoksa Beşiktaş mıydı. Hoca'nın 60. dakikaya kadar oyuna müdahale etmeme inadı sürünce geriye Beşiktaş'ın serbest atışta kafa topu üstünlüğü kalmıştı. Nitekim Ankaragücü de bunu görerek uzun boylu Erdi'yi oyuna almıştı ama Vida'nın klasik golü geldi. Çıkanların yerine tek top yapacak oyuncu Oğuzhan'dı, ama o girmeyince oyun Ankaragücü'ne geçti.

MAÇIN EN İYİSİ LOBJANIDZE

Beşiktaş defansını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRE GÜRAL

Kalitesinin hakkını veremedi.