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  • 20 Ekim 2019, Pazar

1980’i Hatırlamak

GİN kötü top oynayan iki takımı… Maçı da benzer tarzda oynadılar.
Ankaragücü Orgill ve İlhan gibi iki süratli oyuncusunu, Beşiktaş ise Burak'ı ortadan defans arkasına kaçırmak istedi. Ankaragücü'nün yıllardır Beşiktaş'ı düşman bellemesi sonucu bir gerginlik olmasa maçın da aslında hiçbir havası olmayacaktı.
Çünkü hücum yollarında kısır, yaratıcı oyuncusu olmayan takımlar ve bölgedeki kalabalık nedeniyle bir orta saha maçı. Çift santrfordan Güven'i sola kaydırınca çift golcüyle oynamıyorsun, sol kanadı da devreden çıkarıyorsun. Sağda da kötü oynamakta istikrar abidesi Lens var.
Caner ileri çıkmazsa kanatlardan tek bir top getiremiyorsun. Elneny sayesinde top çıkarıyorsun ama 10 numaran olmadığı için 3.
Bölgede top dağıtacak oyuncun yok. Adem girince ancak hücumda biraz top yapılabildi. Burak güçsüz, formsuz ve isteksiz; Orgill ve İlhan sınırlı yetenekte olunca gol olmadı.
Maçın özeti bu kadar. Ankaragücü istediğini aldı. 24 Mayıs 1980'de Ercan'ın Zonguldakspor'a 80. dakikada attığı golle havaya sıçrayan birisi olarak söylüyorum ki o sezondan sonra gördüğüm en kötü Beşiktaş.

MAÇIN İYİSİ: VİDA&NECİP
İşlerini layıkıyla yaptılar.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Ocak'ta hemen yollanmalı.
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