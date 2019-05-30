Pasların efendisiydi

Üst düzey Avrupa takımları topu 17 saniye saklayıp, ortalama 7-8 pas yaparken O Barcelona'da oynarken takımı 30 pasla, 1,5 dakikaya kadar topa hâkim oluyordu.

Barcelona'nın topu ve topu rakibin peşinde koşturup yoran taktiğinin en büyük mimarlarından birisi de oydu. Xavi ya da tam ismiyle Xavier Hernandez 25 Ocak 1980 Katalonya bölgesindeki Serrata şehrinde doğdu. Hayatında önemli bir rol oynayan babasının eski bir profesyonel futbolcu ve teknik direktör olması onu futbola yönelten temel nedendir. Futbola 11 yaşındayken "Çiftlik Evi" anlamına gelen Barcelona'nın futbol akademisi La Masia'da başladı. Bu evde Barcelona dışından gelen yetenekli genç futbolcu adayları kalıyordu.

1979'da Kurulan La Masia, sadece bir futbol okulu olmaktan öte Barcelona ruhu ve sporcu olmanın erdemlerinin de aşılandığı bir eğitim ocağı işleviyle sayısız yıldız çıkarmış bir yerdir.

İLK YILINDA GÖSTERDİ

Xavi, Barcelona A Takımı formasını ilk kez Hollandalı Hoca Louis van Gaal zamanında giydi. 18 Ağustos 1998'de oynanan Süper Kupa maçında sahaya ilk 11'de çıktı, 90 dakika oynadı ve bir gol attı.

Beklenenden de iyi bir başlangıç yapan Xavi, o sezon 17 lig 6 Şampiyonlar Ligi maçında oynarken en iyi genç futbolcu seçilerek daha ilk yılında kendini gösterdi. Barcelona da ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. O'nun oynadığı yerde Barcelona'nın o zaman futbolcu olarak, sonra da teknik direktör olarak yıldızı olan Guardiola oynuyordu.

Ertesi sezon 24 maçta sahaya çıkarken yavaş yavaş takımın as oyuncusu olmaya başlamıştı. Üstelik Kasım 2000'de A Milli takım formasını da giymişti ama yine de Guardiola onun önündeydi. 2000- 2001 sezonu öncesi Guordiala'nın önce sakatlanması ertesi sezon da İtalya'ya transfer olması Xavi için o mevkiinin tek ve birinci ismi olması demekti. Xavi bir anlamda şans sayılan bu durumu değerlendirdi.

2001-2002 sezonunda 35 lig maçında sahaya çıkarak takımın değişmez oyuncusu olduğunu gösterdi.

Xavi'nin futbolu stilinde üç hoca önemli rol oynadı. Frank Rijkaard Barcelona'nın başına geçmeden önce daha çok forvet arkasında oynayıp, rakibi kovalıyordu. O geldikten sonra, savunma yapmadan, topu geriden getiren, oyunu yanlara yayan ve % 90 pas isabetine ulaşan bir tarzda oynamaya başladı.

MIKNATIS GİBİYDİ

Milli takımın başına Aragones'in geçmesiyle birlikte orada da mıknatıs gibi her topu alan, atak başlatan, topu kanatlara aktarıp acele etmeden olgun atak yaptıran oyuncu oldu. Serbest vuruş ve kornerlerdeki isabetli ortaları topa ne kadar iyi vurduğunun deliliydi.

Deliliydi dedik çünkü Xavi'nin gösterişsiz, sakin oyunu, garanti olmadığı sürece topu ileriye atmaması bazı futbolseverlerce ilk başta eleştiriliyordu. Oysa o şovdan çok, takım oyununa inanan maestro tarzı ve çok güç top kaptırmasıyla takımın gizli kahramanıydı.

Xavi Barcelona'da oynadığı 17 yıl boyunca 769 maçta, 85 gol attı 181 asist yaptı. 133 kez giydiği A Milli takımın formasını 12 golle süsledi. 2015'te Katar'ın Al Saad takımına, sezon başına 10 Milyon Euro'dan 3 yıllığına transfer oldu. Bu gidişi bir anlamda zorunlu olmuştu. Çünkü yatırımlarını idare den babasının yanlış kararları hatırı sayılır servetini bir hayli azaltmıştı.