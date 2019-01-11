Unutulan tayın
Özellikle de kaleci degaj yapınca önde kalınca yapılır.
Bizim asıl değinmek istediğimiz bu vuruşa ne ad verildiği...
Etrafınıza sorun, bakalım bilen var mı? Pek sanmıyoruz, nadir de olsa yaşlı futbol seyircileri bilebilir ancak. Yaşlı dedik çünkü artık adı geçmiyor çünkü unutuldu.
Pek çok okuyucu "bilemeyecek ne var 'akrep' denir" diyor şu anda.
Çünkü Kolombiya Milli Takım kalecisi Higuata'nın bu tarz vuruşu çok meşhur olmuştu. Daha doğrusu bir nesil bu vuruşu ondan görüp, adını da akrep olarak öğrendi. O vuruş elbette Higuita'yla başlamadı, o doğmadan önce de vardı.
Aslında Higuata'nın yaptığı fantastik, gösteri vuruşu. Öyle vurmasına gerek yoktu çünkü.
Bu vuruşun iki türü vardır:
Birincisi Higuata gibi ayakların yerden kesildiği adeta perende atar gibi vurmak. Diğeri ise bir ayağın yerden kesilmediği, sadece tek ayakla yapılanı. İkisi arasında atletik fark olduğu kadar çoğu kez birincisi şov amaçlı yapılıyor.
Higuata'dan sonra bu şov çok yayıldı. Çok gösterişli, temaşa zevki büyük bir hareket çünkü.
MİMARI HIGUATA
Higuata'dan sonra bu vuruşu en çok yapanlardan birisi de Zlatan İbrahimovic. Genç nesil bu vuruşla en çok İbrahimovic'i hatırlıyor. Spektaküler vuruşları seven ve çok da iyi yapan İbrahimovic'in uzun boyuna rağmen başarısı takdire değer doğrusu.
Kolombiya gibi sıcak ülkede bu vuruşa, akrep denmesi normal.
Suudi Arabistan ya da Norveç olsa iklimin ve kültürün çağrıştırdığı bir şey bulunurdu.
Bizim iklimimiz ve kültürümüz, dolayısıyla çağrıştırdığı farklı.
Eskiler bu vuruşa tayın derdi.
Atın yavrusu tay'dan gelir. Taylar çok teptiği için bu benzetmeden yola çıkarak tayın denmiş.
Şehirleşme sonucu artık değil tay tepmesini tayı bile canlı olarak gören az olduğu için bu yakıştırma da unutuldu. Türk kültürü ve at yakınlığı dolayısıyla bize akrepten çok önce atı hatırlatıyordu.
Biz söyleyelim de kim ne isterse onu desin yine...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Terim’in futbolculuğu 02 Ocak 2019, Çarşamba FATİH Terim deyince haklı olarak akla ilk gelen şeyler teknik direktör olması, sonra da Galatasaray ve milli takımdır....
- Kan değişikliği gerekiyor 23 Aralık 2018, Pazar DIAGNE, Necip'i eziyor önlem olarak Medel'i de stopere alıyorsun. Böylece orta sahayı tamamen rakibine verip Diagne'ye...
- Yama tutmuyor 17 Aralık 2018, Pazartesi BEŞİKTAŞ deplasmanda gibi kontratakla topu Quaresma ve Lens'e geçirip, onların da ön direğe koşan Güven'e orta...
- Töre üvey evlat mı? 08 Aralık 2018, Cumartesi GÖKHAN'I gören her takım gibi Alanyaspor da onun kanadından yüklenerek hücum yaparken, Beşiktaş da hocanın demesi...
- Kötünün iyisi kazandı 03 Aralık 2018, Pazartesi GALATASARAY Quaresma için Nagatomo'nun arkasında Ahmet Çalık'ı 3. stoper olarak oynatıp Beşiktaş'ın esas hücum...