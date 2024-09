Sinan Özedincik

Kadına şiddet ülkemizde sadece az eğitimli insanların işiymiş gibi lanse ediliyor. Oysa şiddettin her türlüsü, her kesimde var. Bu durumu sadece Türkiye'nin bazı bölgeleri, bazı insanlarıyla özdeşleştirmenin çok anlamsız olduğunu bugünkü Sabah'ın eki Günaydın'ın manşetiyle bir kez daha görmüş olduk.

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un iyi eğitimli, basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli hakkında, E.Ü. adlı bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıktı.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Türkiye Güzeli'ne yapılanları hep birlikte izledik. Üstelik onu linç edenlerin başında da kadınlar geliyordu.

Eğer toplum olarak kadına şiddet konusunu ortadan kaldırmak istiyorsak önyargılardan kurtulmalıyız. Kadının kadına, zenginin zengine, fakirin zengine, eğitimlinin eğitimliye şiddet uyguladığını kabul etmeli ve mücadeleyi buna göre yapmalıyız!



Not: Ben bu yazıyı yayına verirken, Leyla Alaton danışmanı Nur hanım aradı. Ve şunu ifade etti, asıl şiddeti Efe Eros Günyeli takıntılı bir şekilde yıllardır bu hanımefendiden görüyormuş. Alın işte eğer bu karşılıklı iddialar doğruysa, bir erkeğin kadından şiddet görmesi ayrı konu. İddia şu ki; Burada pozitif ayrımcılığı kötüye kullanam bir kadın var. Yasaların boşluğundan yararlanıyor. İtibar suikastı yapıyor.

Yukarıda da anlattığım gibi, şiddet her yerde her kesimde.