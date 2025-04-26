iOS 18.1’in şaşırtan özellikleri: Meğer tek dokunuşla...

4. Siri'de Sade Komutlar Siri'nin yeni minimal tasarımı, kullanım deneyimini daha pratik ve estetik hale getiriyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar azaltıldı, hız ve erişilebilirlik artırıldı.

Uzun e-postalarla zaman kaybına son! Mail uygulaması, gelen e-postaların kısa ve net özetlerini otomatik olarak oluşturabiliyor.

"Hey Siri" demeye ya da düğmeye basmaya gerek kalmadan, alt çubuğa iki kez dokunarak Siri'yi hızlıca aktif hale getirebilirsiniz.

iOS 18 .1'in akıllı kullanıcı arayüzü, telefon kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek size özel önerilerde bulunuyor. iPhone artık sizi çok daha iyi tanıyor.

AA

7. Yeni Nesil Yazım ve Düzenleme Aracı

Yazı işleriyle uğraşanlar için büyük kolaylık! Yeni araç, hem yazım hem de düzenleme sürecini daha hızlı ve hatasız hale getiriyor.

8. Klavye Renk Özelleştirme

Artık iOS klavyenizin rengini kendi tarzınıza göre seçebiliyorsunuz. Farklı renk seçenekleriyle yazı yazmak çok daha keyifli hale geliyor.