iOS 18.1’in şaşırtan özellikleri: Meğer tek dokunuşla...

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3. E-Posta İçeriklerinin Akıllı Özeti
Uzun e-postalarla zaman kaybına son! Mail uygulaması, gelen e-postaların kısa ve net özetlerini otomatik olarak oluşturabiliyor.
4. Siri'de Sade Komutlar
Siri'nin yeni minimal tasarımı, kullanım deneyimini daha pratik ve estetik hale getiriyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar azaltıldı, hız ve erişilebilirlik artırıldı.
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5. Akıllı Kişiselleştirme ile Tanışın
iOS 18.1'in akıllı kullanıcı arayüzü, telefon kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek size özel önerilerde bulunuyor. iPhone artık sizi çok daha iyi tanıyor.
6. Alt Çubukla Siri Aktivasyonu
"Hey Siri" demeye ya da düğmeye basmaya gerek kalmadan, alt çubuğa iki kez dokunarak Siri'yi hızlıca aktif hale getirebilirsiniz.
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7. Yeni Nesil Yazım ve Düzenleme Aracı
Yazı işleriyle uğraşanlar için büyük kolaylık! Yeni araç, hem yazım hem de düzenleme sürecini daha hızlı ve hatasız hale getiriyor.
8. Klavye Renk Özelleştirme
Artık iOS klavyenizin rengini kendi tarzınıza göre seçebiliyorsunuz. Farklı renk seçenekleriyle yazı yazmak çok daha keyifli hale geliyor.
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9. "Çiz ve Sil" Özelliği ile Hızlı Temizlik
Fotoğraflarda istemediğiniz bölgeyi işaretleyin, gerisini iOS halletsin! "Çiz ve Sil" aracı, belirlediğiniz alanı otomatik olarak temizliyor.
10. Sihirli Silgi (Magic Eraser) Özelliği
Google Pixel kullanıcılarının çok sevdiği sihirli silgi artık iPhone'da! Bir dokunuşla fotoğraflarınızdaki istenmeyen objeleri zahmetsizce ortadan kaldırabilirsiniz.