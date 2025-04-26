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iOS 18.1’in şaşırtan özellikleri: Meğer tek dokunuşla...

Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle kullanıcı deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Üretkenlikten yapay zekaya, arayüzden fotoğraf düzenlemeye kadar pek çok alanda radikal yenilikler sunan bu sürüm, iPhone kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek. İşte iOS 18.1 ile gelen ve mutlaka keşfetmeniz gereken 10 etkileyici özellik.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 18:51 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 18:53
iOS 18.1’in şaşırtan özellikleri: Meğer tek dokunuşla...

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Apple, iOS 18.1 sürümüyle yalnızca sistem performansını artırmakla kalmadı, kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştiren özellikler de ekledi. Üretkenlik araçlarından görsel düzenlemelere, yapay zeka destekli yeniliklerden kişiselleştirme seçeneklerine kadar iOS 18.1'in öne çıkan yenilikleri dikkat çekiyor. İşte o özellikler...

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1. Arka Plan Nesne Silme

Fotoğraflarınızda istenmeyen detayları artık birkaç dokunuşla silebiliyorsunuz. Yeni düzenleme aracı, arka plandan nesne kaldırmayı son derece kolaylaştırıyor.

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2. Otomatik Ekran Parlaklığı Kontrolü

Yeni parlaklık ayarı sistemi, çevresel ışığı daha hassas algılayarak ekranınızı optimize ediyor. Böylece hem göz sağlığınızı koruyor hem de batarya tasarrufu sağlıyorsunuz.

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3. E-Posta İçeriklerinin Akıllı Özeti

Uzun e-postalarla zaman kaybına son! Mail uygulaması, gelen e-postaların kısa ve net özetlerini otomatik olarak oluşturabiliyor.

4. Siri'de Sade Komutlar
Siri'nin yeni minimal tasarımı, kullanım deneyimini daha pratik ve estetik hale getiriyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar azaltıldı, hız ve erişilebilirlik artırıldı.

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5. Akıllı Kişiselleştirme ile Tanışın

iOS 18.1'in akıllı kullanıcı arayüzü, telefon kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek size özel önerilerde bulunuyor. iPhone artık sizi çok daha iyi tanıyor.

6. Alt Çubukla Siri Aktivasyonu

"Hey Siri" demeye ya da düğmeye basmaya gerek kalmadan, alt çubuğa iki kez dokunarak Siri'yi hızlıca aktif hale getirebilirsiniz.

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7. Yeni Nesil Yazım ve Düzenleme Aracı

Yazı işleriyle uğraşanlar için büyük kolaylık! Yeni araç, hem yazım hem de düzenleme sürecini daha hızlı ve hatasız hale getiriyor.

8. Klavye Renk Özelleştirme

Artık iOS klavyenizin rengini kendi tarzınıza göre seçebiliyorsunuz. Farklı renk seçenekleriyle yazı yazmak çok daha keyifli hale geliyor.

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9. "Çiz ve Sil" Özelliği ile Hızlı Temizlik

Fotoğraflarda istemediğiniz bölgeyi işaretleyin, gerisini iOS halletsin! "Çiz ve Sil" aracı, belirlediğiniz alanı otomatik olarak temizliyor.

10. Sihirli Silgi (Magic Eraser) Özelliği

Google Pixel kullanıcılarının çok sevdiği sihirli silgi artık iPhone'da! Bir dokunuşla fotoğraflarınızdaki istenmeyen objeleri zahmetsizce ortadan kaldırabilirsiniz.

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