Siber güvenlik için koruma kalkanı hazır!

Türk Telekom siber güvenlik konusunda önemli hizmetler sunuyor. Çoklu cihaz McAfee Total Protection, Windows, Mac OS, iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda tam uyumlu çalışarak kullanıcıların bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını tek bir paketle koruma altına alıyor. Üstelik on cihaza kadar eş zamanlı koruma sağlayarak, çok cihazlı kullanıcılar için ekonomik ve etkili bir çözüm sunuyor.



GÜVENLİ WEB KORUMASI

Program; virüsler, fidye yazılımları, kötü amaçlı yazılımlar, istenmeyen uygulamalar ve zararlı web sitelerine karşı proaktif bir savunma kalkanı oluşturuyor. Gerçek zamanlı tarama ve tehdit tespiti ile çevrimiçi tehlikelere karşı ilk savunma hattınız oluyor. McAfee'nin güvenli web tarama teknolojisi, kullanıcıları şüpheli ve potansiyel olarak tehlikeli siteler hakkında önceden uyarıyor. Böylece kullanıcılar, kimlik avı saldırıları veya sahte banka sitelerine karşı bilinçli adımlar atabiliyor. Ayrıca indirme işlemleri sırasında da olası tehditleri tespit ederek kullanıcıyı koruma altına alıyor. Kimlik koruma özellikleri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve kişisel veriler gibi hassas bilgileri korumak için özel güvenlik önlemleri sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, çevrimiçi işlemlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebiliyor.



DOSYA VE UYGULAMA GİZLİLİĞİ

McAfee Total Protection yalnızca dijital saldırılara karşı değil, aynı zamanda kişisel gizliliği koruma konusunda da etkili çözümler sunuyor. Kullanıcılar, uygulamaların hangi verilere eriştiğini görebiliyor, fotoğraf ve videolar gibi özel içerikleri şifreleme ve parola koruması ile güvence altına alabiliyor. Ayrıca bilgisayarda tutulan özel dosyalar kalıcı olarak silinebiliyor; bu özellik özellikle mali belgeler, vergi dökümleri ve hassas bilgiler içeren dosyalar için büyük önem taşıyor.McAfee Total Protection; kullanıcı dostu arayüzü, kapsamlı güvenlik seçenekleri ve yüksek performansı ile siber tehditlere karşı güçlü bir kalkan sunuyor. İnternette gezinmek, alışveriş yapmak, bankacılık işlemleri yürütmek ya da sadece sosyal medyada zaman geçirmek isteyenleri hedefliyor. Hangi dijital etkinliği yaparsanız yapın, McAfee Total Protection ile dijital yaşamınızın her anında güvende kullanma olanağı sunuyor.

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