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Mobil iş yapma gücü dizüstünü değiştirdi!

Dayanıklı bilişim cihazları kiralama yöntemiyle kullanılıyor. Panasonic, yenilikçi TOUGHBOOK “Mobile-IT As-A-Service” (MaaS) teknolojisini piyasaya sürerek kuruluşların mobil BT’lerini yönetme biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Mobil iş yapma gücü dizüstünü değiştirdi!

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Aboneliğe dayalı "as-a-service" (servis kiralama) ekonomisinin yılda yüzde 18 oranında büyümesi ve 2028 yılına kadar 2.8 trilyon Euro değerinde olması ışığında Panasonic TOUGHBOOK MaaS, özgün iş gereksinimlerine uyum sağlayabilen sorunsuz, güvenilir bir mobil çözüm sunuyor. Böylece, mobil çalışanların yönetim yükü olmadan en güncel ekipmana ve hizmetlere sahip olmasını sağlıyor.

Öngörülebilir bir aylık işletme maliyetiyle yatırım riskini ortadan kaldıran TOUGHBOOK MaaS, esneklik ve kontrol sağlayarak müşterilerin değişen ihtiyaçlar karşısında kullandıkları çözümleri hızla uyarlamasına olanak tanıyor. Abonelik süresinin sonunda müşteriler, yeni Panasonic TOUGHBOOK çözümlerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı ve mevcut yazılım ve destek hizmetlerini gereksinimlerine göre genişletmeyi veya düzenlemeyi seçebiliyor. TOUGHBOOK MaaS, aynı zamanda kullanımı yiritilen tüm ekipmanlar için yenileme ve yeniden kullanım yoluyla cihazların yaşam döngüsünü uzatarak döngüsel ekonomiyi destekler.

ZOR KOŞULDA MOBİL
Hiper mobil çalışanlar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı destek, sahadaki varlıkların izlenmesinden, bakım ve entegrasyon hizmetlerine kadar kesintisiz üretkenlik sağlar. Mobil çalışanların elini güçlendirmek ve görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanmış temel uygulamalar.Panasonic'in zorlu ortamlarda dayanıklılığı ve güvenilirliği ile bilinen TOUGHBOOK cihazlarına erişim.

Ek pillerden özel cihazlara ve yerleştirme birimlerine kadar mobil çalışma deneyimini geliştiren geniş ek araç ve aksesuar yelpazesi. Önde gelen teknoloji şirketi Siemens Mobility UK&I, İngiltere'deki Boji ve Jant Servis Merkezinde TOUGHBOOK MaaS'ı kullanmayı tercih etti. Siemens mühendisleri, bileşen yönetimi, durum değerlendirme kaydı, dijital ikiz denetimleri, bakım, çalışma talimatları, çalışan iletişimi ve sağlık ve güvenlik uyumluluğu için Panasonic TOUGHBOOK cihazlarını kullanacak.

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