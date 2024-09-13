Sinan Özedincik

Miss Turkey 2024, önceki akşam gerçekleşti. 20 genç kız, podyuma çıktı ve birincilik için mücadele etti. Final gecesinde jüri üyelerinden en fazla oy alan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yani Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak hayatını garantiye almış, iyi bir ailede yetişmiş bir gençten bahsediyoruz. Ancak Türkiye güzeli seçildikten hemen sonra linç edildi, ülke gündemine oturdu. Belki de o gece, İdil'in hayatında unutmayacağı birkaç günden biriydi.

Sosyal medyada hakkında binlerce yorum yapıldı. Fotoğraflar, benzetmeler, abartılı açıklamalar… Hatta gencecik, pırıl pırıl bir genç kızı, Kemal Sunal'ın kadın kılığına girerek canlandırdığı 'Şabaniye' karakterine benzeterek aşağılayanlar bile oldu. Bilgen'in 'Şabaniye'ye benzetilmesini çok çirkin, kaba ve cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görüyorum. Sonra gün içinde sosyal medyada Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'ten oluşan jüriyi beğenmeyip eleştirenler de vardı.

En son tartışmaya eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da katıldı, "Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!" diyerek yine bence gencecik kızımıza bir tür aşağılamada bulundu. Yani yıllarca çok beğenilen ve yere göre sığdıramadığımız hatta dünyada derece alan güzellerimizin de bazılarının nasıl bir tür istismara maruz kaldıklarının hikayelerini okuduk, dinledik. Kısacası her şekilde kadın aşağılanıyor. Zaten oldum olası bu yarışmalar niye yapılıyor anlamış değilim. Neye hizmet ediyor? Hem kadın hakları diye bağıracaksınız, hem de kadınlara meta gözüyle bakılmasına ses çıkarmayacaksınız. Bu ne yaman çelişki? Yıllardır gazetelerin arka sayfasında neden yarı çıplak ünlü kadın resimleri vardı? Neden kimse bu fotoğraflara itiraz etmiyordu?

Arka sayfaya konulan güzel kadın görselleri ne kadar gereksizse, güzellik yarışmaları da aynı şekilde gereksiz. Bence artık bu kafadan çıkmalıyız: Kadın baktırır, kadın sattırır, kadın doldurur, kadın ilgiyi artırır!..