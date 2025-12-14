Haberler

Kartalkaya yangını sonrası TBMM otellerdeki riskelere karşı kolları sıvadı

Bolu Kartalkaya Grand Otel yangınının ardından TBMM Araştırma Komisyonu, benzer faciaları önleyecek taslak raporunu hazırladı. Raporda periyodik denetimler, işletme ruhsatı sorumluluğu, şehirden uzak turistik alanlarda itfaiye birimleri ve otel-fabrikalarda yangın standartlarının belirlenmesi önerildi. Rapor, TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve Genel Kurul’da görüşülecek.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 07:04

Bolu Kartalkaya Grand Otel yangınının hemen ardından TBMM hem olayı araştırmak hem de bundan sonra büyük facialar yaşanmasının önüne geçecek önerilerde bulunmak için araştırma komisyonu kurdu. Komisyon taslak raporunu hazırladı. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre rapor komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Rapor daha sonra da Genel Kurul gündemine gelecek. Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunun öneriler bölümünde şunlar yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) PERİYODİK BAKIM Otel, fabrika, işyeri gibi tüm binalarda 2-4 yıllık aralarla periyodik yangın denetimi yapılsın. Bu konuda itfaiyeler ya da özel kuruluşlara yetki verilsin. Denetimin hangi aralıklarla yapılacağını binanın kullanım şekli belirleyecek. Rafineri gibi yüksek riskli yerler daha sık, riski düşük yerler ise daha uzun sürelerde denetlenecek. Yüksek riskli yerlerin denetimleri özel şirketler yerine kamu tarafından yapılacak.