Şerif Ercan

İstanbul çok önemli bir sanat etkinliğine daha ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en prestijli sanat platformlarından biri olan dünyaca tanınan Art Port, İstanbul'da sanat fuarı düzenledi. Viyana merkezli sanat platformunun, Taşyapı Art Center'da, 'Istanbul International Art Fair' adıyla gerçekleştirdiği sanat fuarı önceki gün kapılarını açtı.







Bu önemli sanat etkinliğinin açılışı için Şamdan Plus iş birliğiyle bir davet düzenlendi. Davet, iş, sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.







Fuarda, Andy Warhol, Friedensreich Hundertwasser, Arnulf Rainer, Emil Nolde, Herbert Brandl ve Sabine Wiedenhofer gibi efsane sanatçıların eserleri İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.







Fuardaki en pahalı eser 680 bin euroluk fiyatıyla Hundertwasser'in 'Arkadenhaus' adlı eseri olurken Andy Warhol'un ikonik Marilyn serisinden iki tablonun (Reversal Marilyn ve Marilyn 1967) her biri 120 bin euro fiyat etiketine sahip.







Sanat fuarına ev sahipliği yapan Taşyapı Art Center'ın sahibi Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Böyle önemli bir sanat etkinliğine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.





SOSYETE KAYGILI KENDİSİ MUTLU

Sosyetenin ünlü isimlerinden Hande Demir, son günlerde kendi camiasında en çok konuşulan isimlerden biri. Sebebi ise; aşırı zayıflığı... Son bir yıldır çok moda olan diyabet iğnesi (sosyetede zayıflama iğnesi deniyor) ile kolay yoldan zayıflamayı seçen Demir, o kadar çok kilo verdi ki, sosyete sağlığından endişe duymaya başladı. Ancak Demir, halinden çok memnun hatta bu haliyle gurur duyuyor. Yakın çevresinden "Çok zayıfladın, sağlığın bozulacak, dikkat et" uyarılarına da hiç kulak asmıyor.







Hatta önceki gün, eleştirilere kulağını tıkadığını ve hiç umursamadığını belirten bir paylaşım bile yaptı. Bu arada Hande Demir ilk kilo vermeye başladığında, 'aşk acısı' olarak yorumlanmıştı. Çünkü Hande Demir, annesi Revan Sadıkoğlu'nun 90'larda aşk yaşadığı Ali Dinçkök'ün oğlu Raif Dinçkök ile aşk yaşıyordu ve evlenecekleri söylenirken ayrılmışlardı.



300 SANATÇILI KUTLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yılını sanatın tüm dallarını kucaklayan görkemli bir şölenle kutladı. AKM'de gerçekleştirilen 'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl' programı, ülkemizin kültür yolculuğunu sahneye taşıyarak izleyicilere büyüleyici bir gece yaşattı.







Yaklaşık 300 sanatçının aynı sahnede buluştuğu geceye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da katıldı