Kamer Genç’in mezarı başındaki görüntüler CHP’yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kamer Genç’in mezarı başında içki içtiği iddiaları tartışma yarattı. Sorulara yanıt vermeyen Özel’in ardından CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin yaptığı “Genel Başkanımız o zaman genel başkan değildi” açıklaması tepkilere yol açtı.

Özgür Özel, Kamer Genç'in mezarı başında içki alemi yaptı. Sorulara cevap vermekten kaçtı. Sonunda CHP Sözcüsü Zeynel Emre, çok garip bir açıklama yaptı. "Genel Başkanımız o zaman genel başkan değildi" diye konuştu.

Türk Telekom
D&R KİTAP
