455.357 bu rakam sizin için ne ifade ediyor?

Devlet, K.Maraş merkezli 11 ili yıkan depremin ardından 'asrın ihyası' için kolları sıvadı. Bölgede şantiyeler kuruldu, 7 gün 24 saat aralıksız çalışıldı. 3 yılın sonunda 455 bin 357 konut ve işyeri tamamlandı. 11 şehir altyapısıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Şimdi gözler deprem bölgesinde yaşanacak mutlu tabloya çevrildi. Yarın yapılacak tarihi tören, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleşecek. 105 bin 179 bağımsız bölümün daha anahtarı hak sahiplerine teslim edilecek.

ÖYLE BİR İNANDIK Kİ...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Öyle bir inandık ki 11 şehir küllerinden doğdu" dedi.