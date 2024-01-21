Selda Uskan

SELDA abla, elin kızını süründürdüm, şimdi o beni süründürüyor. Adını Dilber koydum. Bizim oralar fakirdir. En fakiri de Dilber'le anasıydı. Bakkal durağına takılırdık arkadaşlarla, bu da bir iki geçerdi önümüzden.

Sonra bana aşık olduğunu söyledi, iplemedim.

Gözüm zengin kızlardaydı.

Yakışıklıydım, kadın kuaföründe çalışıyordum elim ekmek tutuyordu.

Sonra ne mi oldu? İki sene içinde bizim bu Dilber ay parçası gibi bir kız oldu.

Liseyi dışarıdan bitirdi, yüksek okul kazandı. Ben bu arada en az 10 sevgiliyi terk etmişim. Sonuçta Dilber'e aşık oldum abla, şimdi o benim yüzüme bakmıyor.

Seviyoruuuuuum leeeen!

Rumuz; Honsome

BAĞIRMA KAFA BU

S.U. CEVAP; Şaka söylüyorum elbet, istediğin kadar bağır, haykır. Ama ahan da şuraya yazıyorum ki, Dilber seni kabul etsin üç güne kalmaz bütün cazibesini yitirir. Çünkü sen maymun iştahlısın oğlum.

Hem 19 yaşında bu Nuri Alço ayakları ne mana pek anlayamadım...