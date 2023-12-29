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Selda Uskan

SELDA USKAN

29 Aralık 2023, Cuma

Kocam rezil ediyor

SELDA ablacığım 22 yıllık evliyim. Çalıştık didindik, babamdan arsa filan derken güzel bir sitede ev aldık. Bize göre biraz sosyetik. Aslında hayatımız köyde geçti. Sonra İstanbul'un fakir semtlerinde büyüttük çocuklarımızı.
İlk defa kılık kıyafeti düzdük adam yerine konuyoruz. Ama ah o kocam?
Hala üzerinde yırtık eşofmanlar, arabesk şarkılar avaz avaz, tüm siteye rezil oluyoruz. Bir de insanlara karşı göbek atmalar. Rumuz; Meryem

DERT ETTİĞİN ŞEYE BAK
S.U. CEVAP; Daha ne istiyorsun hayatım tam 'aşağıdan gelirim yüküm eriktir' havası, bayılırım. Sen de bırak somurtmayı kalk kocanla göbek at. Şu ölümlü dünyada köylü olsan ne kentli olsan ne… Hem icabında giyersin marka eşofmanını komşularınla sabah lattelerinizi yudumlarsınız, her şeyi unuturlar. Al sana sosyete Meryem!

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