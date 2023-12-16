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Selda Uskan

SELDA USKAN

16 Aralık 2023, Cumartesi

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İstemeyen benim yaaa...

SELDA abla, adamın biriyle kısa süre arkadaşlık ettim. Bana değer vermediği için ilişkimi bitirdim. Mirasa konduğumu öğrenmiş şimdi yanaşmaya çalışıyor. Herkese de "Akıl hocası kardeşi bizi ayırdı" diyormuş.
Rumuz; Saba.F

ASLINDA ACIMAK LAZIM
S.U. CEVAP; Anlattığın tip, fiziki özellikleri dahil kendindeki hiçbir eksiği kabul etmeyen, tam tersi muhteşem bir değer olduğunu sanan, aslında en zavallı erkek modelidir. Bu acizlik içinde şöyle düşünür; "Karşımdaki kadın beni terk ediyorsa, sebebi mutlaka akıl hocalığı yapan 3. kişidir.
Yoksa bu salağın haddine mi beni bırakmak?" Saba'cım sen ona bir hatırlat;
Gün geliyor o 'salağın' da gözü açılabiliyor! Ayrıca 'kapıya konma nedenini' de çevresine yalan yanlış anlatıp daha fazla küçülmesin.
Yapabilirse delikanlı olsun, çekip gitsin.

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