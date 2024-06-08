PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Bağdat yolcusu
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 8 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bağdat yolcusu

SELDA abla, ben Ferhat'ı, Şirin'i, Aslı'yı, efendime söyleyeyim Kerem'i bulabilirim ama kendi Aslı'mı bir aydır bulamıyorum! Diyorum ki, acaba beni Bağdat'lara kadar yormadan o gizemli kızın eşkalini köşende yayınlasan mı? O da der mi ki "Aa İstanbul'un tüm hatunlarını bırakıp benim peşime düşmüş, hemen Selda ablama yazayım bizi buluştursun!". Kendisiyle Sirkeci metro istasyonunda iki dakikalık bir sohbetimiz oldu abla.
Yılıştım, ettim kağıda cep no'sunu yazdırdım. Ama salak ben kağıdı kaybettim. Ela-yeşil gözleri var.
170 boylarında. 18 yaşından gün almış, öyle dedi. Sosyal medyamda da yazdım. Dediğim gibi adı Aslı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Rumuz; Bestboy

SARI ÇİZMELİ ASLI AĞA
S.U. CEVAP; Sevgili dostum üzgünüm, 'aradığın kişinin başkasıyla ilişkisi ihtimalini' düşünerek 'isim' yayınlayamıyorum.
Bu arada haklısın insan sevdiğinin adını meydanlara çıkıp haykırmak istiyor ama dediğim gibi o aşkın 'dayakçı abileri, dayıları' da olabiliyor. Ki her Türk evladına hatırlatmayı borç bilirim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kendi tanıştırdı, kendi evlendi 07 Haziran 2024, Cuma Ev dağıtma korkusu 06 Haziran 2024, Perşembe Yakışıklı aptal olmak zorunda mı 05 Haziran 2024, Çarşamba İnandırıcı yalan lazım 04 Haziran 2024, Salı
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı! İşte o görüntüler
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! Çok güzelsiniz
Ebrar Demirbilek koca kız oldu!
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Uzay yolculuğuna saatler kaldı
Esenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır
Esenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA