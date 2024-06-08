Selda Uskan

SELDA abla, ben Ferhat'ı, Şirin'i, Aslı'yı, efendime söyleyeyim Kerem'i bulabilirim ama kendi Aslı'mı bir aydır bulamıyorum! Diyorum ki, acaba beni Bağdat'lara kadar yormadan o gizemli kızın eşkalini köşende yayınlasan mı? O da der mi ki "Aa İstanbul'un tüm hatunlarını bırakıp benim peşime düşmüş, hemen Selda ablama yazayım bizi buluştursun!". Kendisiyle Sirkeci metro istasyonunda iki dakikalık bir sohbetimiz oldu abla.

Yılıştım, ettim kağıda cep no'sunu yazdırdım. Ama salak ben kağıdı kaybettim. Ela-yeşil gözleri var.

170 boylarında. 18 yaşından gün almış, öyle dedi. Sosyal medyamda da yazdım. Dediğim gibi adı Aslı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Rumuz; Bestboy

SARI ÇİZMELİ ASLI AĞA

S.U. CEVAP; Sevgili dostum üzgünüm, 'aradığın kişinin başkasıyla ilişkisi ihtimalini' düşünerek 'isim' yayınlayamıyorum.

Bu arada haklısın insan sevdiğinin adını meydanlara çıkıp haykırmak istiyor ama dediğim gibi o aşkın 'dayakçı abileri, dayıları' da olabiliyor. Ki her Türk evladına hatırlatmayı borç bilirim.