PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan “Sapık” demiştim
Selda Uskan

SELDA USKAN

19 Kasım 2023, Pazar

HABERİ
SESLİ DİNLE

“Sapık” demiştim

SELDA Ablacım, 8 yıl önceydi, annemin dayısının oğlu bana aşık olduğunu itiraf etmişti. Ben de aileyi birbirine katmıştım, "Bu sapık bana yanaştı" diye.
Sonra gerçek bir sapıkla evlenip boşandım. O ise görücü usulü bir kızla nişanlandı. Abla şu anda onu ne kadar çok sevdiğimi anladım. Kendisine mesaj atıp "Evlenelim" diyeceğim. Kız zaten bunu sevmiyor. Ama nasıl bir mesaj yollayayım ki, bana dönsün.
Rumuz; Gazel

PEKİ YAZ BAKALIM
S.U. CEVAP; Önce de ki; "Oğlum sen salağın tekisin. Ben ise uyanığın önde gideni. Bu saatten sonra beni kimse almaz, gel evlenelim. Bak hayatını nasıl zindan ediyorum!" Gazel'cim çaresizlikten oluyor bunlar. Başka birini bul. Lütfen kendi yoluna git.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Erkeğin sapıtma yaşı 15 Kasım 2023, Çarşamba Artık karıma yakalanmam 13 Kasım 2023, Pazartesi Unutulmaz evlilik teklifi 12 Kasım 2023, Pazar Bizi bi bırakın yaaa 10 Kasım 2023, Cuma
Toplu para öde şipşak emekli ol! SGK uzmanı hayat kurtaracak formülleri açıkladı
Toplu para öde şipşak emekli ol! SGK uzmanı hayat kurtaracak formülleri açıkladı
Hayatını İslam düşmanı olarak yaşayan ateist Metin Uca’nın cenazesinde İslam’a yapılan saygısızlık damga vurdu: Camiye getirilmeyi istemiyordu
Metin Uca'nın cenazesinde İslam'a yapılan saygısızlık damga vurdu
İstanbul’da sağanak sonrası rögarlar tıkandı caddeleri su bastı: Araçlar yolda kaldı! İSKİ’yi aradık gelen giden yok
İSKİ'yi aradık gelen giden yok
2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru! SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı
10 ila 12.5 yıllık primle emeklilik!
19-30 Kasım hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alımı ilanları geldi: İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları
19-30 Kasım hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alımı ilanları
SON DAKİKA