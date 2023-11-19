Selda Uskan

SELDA Ablacım, 8 yıl önceydi, annemin dayısının oğlu bana aşık olduğunu itiraf etmişti. Ben de aileyi birbirine katmıştım, "Bu sapık bana yanaştı" diye.

Sonra gerçek bir sapıkla evlenip boşandım. O ise görücü usulü bir kızla nişanlandı. Abla şu anda onu ne kadar çok sevdiğimi anladım. Kendisine mesaj atıp "Evlenelim" diyeceğim. Kız zaten bunu sevmiyor. Ama nasıl bir mesaj yollayayım ki, bana dönsün.

Rumuz; Gazel



PEKİ YAZ BAKALIM

S.U. CEVAP; Önce de ki; "Oğlum sen salağın tekisin. Ben ise uyanığın önde gideni. Bu saatten sonra beni kimse almaz, gel evlenelim. Bak hayatını nasıl zindan ediyorum!" Gazel'cim çaresizlikten oluyor bunlar. Başka birini bul. Lütfen kendi yoluna git.