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Haberler Yazarlar Selda Uskan Ellere karışası eltim!
Selda Uskan

SELDA USKAN

1 Kasım 2023, Çarşamba

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Ellere karışası eltim!

SELDA abla, ben çalışıp bütçemize katkıda bulunan bir anneyim. Eşim eve yardım eder. Kayınbiraderim beni örnek gösterir. Eltim ise buzdolabında yemek unutur, onlar küflenir organizmaya dönüşür, neredeyse sohbet eder hale gelirler. Ama der ki; "Şanslısın, benimki yumurta bile haşlamıyor!" Artık ipleri koparacağım; "Senin koca zengin, yakışıklı iş adamı, ne istersen alıyor. Benimki yüzde 30 engelli, parayı zor denkleştiriyoruz, iki tas yemek de yapmasın mı?" Başka ne diyeyim Selda abla?
Rumuz; Katır Ayşe

RABBENA HEP BANA
S.U.CEVAP; Yıllar önce 'Kaşık Düşmanı' filminin kostümlerini hazırlamıştım. Sevgili Perihan Savaş da eşimin yemek yaptığını öğrenince aynı şeyi söylemişti;
"Ne şanslısın İbrahim (Tatlıses) mutfağın kapısını bilmez!?!? Pero'cum ben dikiş dikmek için buradayım, senin kapıda adamın aldığı Mercedes'in duruyor. Aynen böyle demiştim, sana da öneririm.

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