Selda Uskan

SELDA abla "savaştayız başlarım küpenize" deme, benim için hayati önem taşıyor.

Çok aşığım, bir ay sonra evleniyorum.

Eşim olacak insan küpe takıyor. Düğündekini bile seçti; pırlantalı olacak. Ailem kafayı yedi "bu ileride burnuna halka bile takar, cenazemize gelir" diyor. Nişanlım seni çok seviyor, 'annem gibi' diyor.

Yorumunu kendisine okutacağım acil cevap bekliyorum abla. Rumuz; Peri



OKU BAKALIM DAMAT EFENDİ

S.U. CEVAP; Şahsen küpeye karşı değilim ama iki kulakta

iki koca pırlanta n'oluyor çocuğum? Düğün dediğin senin, kız tarafına takdimin.

İnsanların beyinlerini yakacaksın.

Cem Yılmaz'ı düşün; o bile halka küpesiyle birazdan fırfır eteğini giyecek zenne gibi durmuyor mu? Sakın, 'koskoca kudretli padişahlarımız sallantılı küpe takarmış' deme bak çarparım ağzına. Kafadaki o ihtişamlı kavuk çıkınca Kanuni bile sanırsın oryantal Didem!

Hadi çocuğum hadi, bak nişanlın çok üzülüyor.