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Haberler Yazarlar Selda Uskan Sorunum; nişanlımın küpe’si!
Selda Uskan

SELDA USKAN

26 Ekim 2023, Perşembe

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Sorunum; nişanlımın küpe’si!

SELDA abla "savaştayız başlarım küpenize" deme, benim için hayati önem taşıyor.
Çok aşığım, bir ay sonra evleniyorum.
Eşim olacak insan küpe takıyor. Düğündekini bile seçti; pırlantalı olacak. Ailem kafayı yedi "bu ileride burnuna halka bile takar, cenazemize gelir" diyor. Nişanlım seni çok seviyor, 'annem gibi' diyor.
Yorumunu kendisine okutacağım acil cevap bekliyorum abla. Rumuz; Peri

OKU BAKALIM DAMAT EFENDİ
S.U. CEVAP; Şahsen küpeye karşı değilim ama iki kulakta
iki koca pırlanta n'oluyor çocuğum? Düğün dediğin senin, kız tarafına takdimin.
İnsanların beyinlerini yakacaksın.
Cem Yılmaz'ı düşün; o bile halka küpesiyle birazdan fırfır eteğini giyecek zenne gibi durmuyor mu? Sakın, 'koskoca kudretli padişahlarımız sallantılı küpe takarmış' deme bak çarparım ağzına. Kafadaki o ihtişamlı kavuk çıkınca Kanuni bile sanırsın oryantal Didem!
Hadi çocuğum hadi, bak nişanlın çok üzülüyor.

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